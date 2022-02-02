وزير العمل الأردني والقطري وأركان الوزارتين في منزل السفير آل ثاني (صور)

عمان – أقام سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مساء الأربعاء، وليمة عشاء على شرف وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، الذي وصل إلى العاصمة عمان في زيارة رسمية.

وحضر الوليمة وزير العمل، نايف استيتية، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ووكيل وزارة العمل القطرية، محمد حسن العبيدلي، بالاضافة الى شخصيات من الوزارتين.

وأشاد الحضور بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان استيتية استقبل ظهر اليوم الأربعاء وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري لدى وصوله إلى عمان.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح الخميس الوزير القطري، قبل ان يعقد الوزيران استيتية والمري مباحثات ثنائية تناقش أبزر الملفات المشتركة بين البلدين في مجالات شؤون العمل.

وكان الوفد الضيف المرافق لوزير العمل القطري وصل إلى المملكة يوم الاثنين الماضي، ويضم وكيل وزارة العمل القطرية، محمد حسن العبيدلي، وعدداً من المسؤولين في وزارة العمل القطرية.

واطلع الوفد القطري، خلال اليومين الماضيين، على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وشؤون العمل والعمال وأصحاب العمل، كما اطلع على جهود ومهام المؤسسات التابعة لوزارة العمل (مؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل).

وتربط الأردن ودولة قطر علاقات أخوية تاريخية تعكس علاقات التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة، وتأتي ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما أن جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد تعمل على تعزيز اوجه التعاون المشترك مع الأشقاء القطريين في مختلف المجالات.





