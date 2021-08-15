لا تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة

عمان – الغد – قال وزير العمل يوسف الشمالي أنه يتم تداول بعض الإشاعات حول تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأكد الوزير ردا على هذه الإشاعات أنه لن يكون هناك تمديداً لفترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي حددها قرار مجلس الوزراء من 2021/7/4 وحتى تاريخ 2021/9/2.

ودعا الشمالي أصحاب العمل إلى ضرورة الإسراع بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم واستثمار المدة المتبقية من قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مشدداً انه سيتم ابعاد كل عامل غير أردني لم يقوم بقوننة أوضاعه خارج المملكة.