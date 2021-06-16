وزير العمل: نحرص على تعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي لحماية العمال وأسرهم

عمان- قال وزير العمل يوسف الشمالي ان الأردن حريص على تعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم سواء خلال جائحة كورونا أو في الظروف الطبيعية، مؤكدا أن المملكة قامت بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات الجائحة على قطاع العمل.

وأضاف خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، “نظراً لظروف الجائحة التي طالت كل دول العالم تلتقي جميع أطراف عملية الانتاج في حوار بناء للوصول إلى أفضل مراحل التعاون والتنسيق في ضوء ما يشهده العالم من تدني في النمو الاقتصادي والذي انعكس سلبا على معيشة المواطنين، كما أدى ذلك إلى شح فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة في العالم أجمع”.

واستعرض الوزير امام الوفود المشاركة بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة والوزارة والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة، بهدف حماية العمال من تداعياتها.- (بترا)