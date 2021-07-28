وزير العمل ونظيره العراقي يبحثان آليات التعاون المشترك بين البلدين في شؤون العمل

عمان- الغد- بحث وزير العمل يوسف الشمالي اليوم الأربعاء في مكتبه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الدكتور عادل الركابي آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

واستهلت المباحثات بلقاء ثنائي للوزيرين بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح عقبه اجتماع موسع بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين تم خلاله بحث سُبل تنظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومذكرات التفاهم التي يمكن توقعيها بين الجانبين.

واتفق الجانبان على الصيغة النهائية لمذكرتي تفاهم الأولى تتعلق في مجال التدريب المهني والثانية في مجال الشؤون الاجتماعية.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي إن زيارة الوزير العراقي الدكتور عادل الركابي والوفد المرافق للمملكة تأتي استمراراً لجهود قيادتي البلدين الرامية إلى زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى متابعة الجهود الحكومية التي عقبت زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مطلع العام الجاري.

وأضاف أن الزيارة جاءت أيضا لبحث مشاريع التي يجري العمل عليها في إطار التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، خصوصاً بعد القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في بغداد واجتماعات اللجنة الأردنية – العراقية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين عام 2019 ومنها وضع آليات للتعاون في التدريب المهني والتقني والتشغيل والاستفادة من التجربة الأردنية في الضمان الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الشمالي حرص الأردن على تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مجالات العمل وغيرها بما يخدم مصالح الطرفين.

وثمن الوزير عمق ومتانة العلاقات بين الأردن والعراق والتي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين، معربا عن ترحيبه بالأشقاء العراقيين في بلدهم الثاني الأردن.

من جانبه قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي إن حكومة بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الأردن وازالة أي معيقات تواجه هذا التعاون، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف أن الأردن والعراق يمتلكان القدرة على تحقيق الإنجازات المشتركة في الملفات المختلفة ومنها تلك المتعلقة بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من تبادل الخبرات في الجانبين وتوقيع مذكرات تفاهم وتحديداً في مجالات التدريب المهني والتقني والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الركابي أن التنسيق الثلاثي الذي يضم الأردن والعراق ومصر سيعزز أواصر التعاون بينها في مختلف المجالات، ناهيك عن التنسيق الثنائي بين المملكة والعراق فيما يتعلق بشؤون العمل نظرا لمستوى العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين.