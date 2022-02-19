وزير العمل يبحث زيادة فرص العمل للأردنيين خلال جولته في الضليل والبادية الشمالية

بحث وزير العمل نايف استيتية خلال جولة ميدانية قام بها اليوم السبت في قضاء الضليل والحلابات والبادية الشمالية زيادة فرص العمل للأردنيين مع المجتمع المحلي والمزارعين وعدد من اصحاب العمل والمستثمرين في هذه المناطق.

واستهل الوزير جولته في قضاء الضليل ومنطقة الحلابات بزيارة عدد من المصنع والمزارع والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية برعاية ذوي الاعاقة للإطلاع على مطالب أهل القضاء لزيادة فرص عمل الأردنيين، إضافة إلى بحث زيادة فرص العمل للأردنيين في المصانع والمزارع القائمة في هذه المناطق.

وأكد استيتية أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة التواصل مع المواطنين في الميدان للإطلاع على احتياجاتهم وتلبية الممكن منها، تأتي جولته الميدانية اليوم لقضاء الضليل والحلابات والبادية الشمالية، وذلك لبحث زيادة فرص عمل مستدامة للشباب ذكورا واناثا في كافة المحافظات وادماجهم في سوق العمل، من خلال تأهيلهم وتدريبهم.

ولفت إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يجري العمل على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والجهات المعنية لتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين في كافة المحافظات، مستعرضا للمجتمع المحلي في المناطق التي زارها الخطوط العريضة لبرنامج التشغيل الوطني الذي سينطلق قريبا وتشجيع أبناء المحافظات على الاستفادة من هذا البرنامج.

وشدد أنه حريص على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال جهود وزارة العمل كمنظم لسوق العمل، مؤكدا على أهمية التزام الشباب بتعليمات العمل والانضباط والتزام بساعات العمل في منشآت القطاع الخاص لتشجيع المستثمرين على زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذه الاستثمارات.

وطلب الوزير من أبناء الضليل التنسيق مع مكتب عمل الضليل بتشكيل لجنة مصغرة لترتيب لقاء مع المستثمرين في الضليل للتنسيق فيما بينهم لزيادة تشغيل ابناء القضاء في هذه الاستثمارات.

وأكد الوزير خلال جولته في البادية الشمالية ولقاءه المجتمع المحلي من ام الجمال َوصبحا وصبحية وغيرها من مناطق البادية وبعض من المستثمرين فيها بحضور النائب ذياب المساعيد ومحافظ المفرق سلمان النجادا على أن الوزارة حريصة من خلال مكاتب ومديريات العمل في كافة المحافظات على عرض فرص العمل المتاحة على للشباب ذكورا واناثا لان الأولوية لتشغيل الأردنيين ومنها الفرص المتاحة كمشرفي سلامة وصحة مهنية.

وشدد على أهمية زيادة فرص العمل من خلال مشاريع التشغيل الذاتي ومؤسسات المجتمع المحلي والاستثمارات في كل محافظة بالتعاون مع البلديات.

ولفت استيتية إلى أنه حريص على التشاركية مع مجلس النواب لتلبية مطالب الأردنيين وخدمتهم، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمةجميع الأردنيين.

النائب ذياب المساعيد طالب بضرورة تقديم افكار خارج الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب في البادية، مشيدا بزيارة الوزير للبادية لبحث الفرص الممكنة التي من شأنها توفير فرص عمل لأبناء البادية الشمالية بعد الاستماع للمجتمع المحلي.

وحضر اللقاء في البادية الشمالية ممثلين عن مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي والجمعيات النسائية والجمعيات المحلية.

واطلع الوزير على عدد من المشاريع والمزارع في البادية الشمالية.