وزير العمل يبحث سبل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

عمان- بحث وزير العمل نضال البطاينة لدى لقائه اليوم السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر ايبرله, سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجالات التدريب المهني, مثلما جرى استعراض المشاريع التي تدعمها الحكومة الالمانية وامكانية تعزيز الدعم الفني والتقني لبعض المشاريع القائمة.

وبين البطاينة التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني في ظل ازمة اللجوء وشح الموارد والجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل لغايات توفير فرص انتاجية تساهم في إيجاد فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل خاصة في الأرياف والمناطق النائية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما بحث البطاينة سبل تشغيل الاردنيين في المانيا وآليات تسويق اصحاب الكفاءات وحملة الشهادات الجامعية في تخصصات الطب والهندسة, من خلال التنسيق مع النقابات المهنية في المملكة والغرف التجارية والصناعية في المانيا, ولفت البطاينة الى إستعداد الحكومة الأردنية لتدريب الشباب الأردني على المهارات المطلوبة في سوق العمل الالماني اضافة الى تزويدهم بتدريبات مكثفة لتنمية مهاراتهم اللغوية.

واشادت السفيرة الالمانية بالعلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات التعاون العمالي والتدريب المهني وابدت الرغبة لتطوير آليات العمل المشتركة في شتى المجالات العمالية.-(بترا)