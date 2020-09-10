وزير العمل يحدد آلية عودة العمالة الوافدة بعد فتح المطار

عمان -الغد – قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة على ضوء إعادة فتح المطار أمام حركة المغادرين والقادمين من وإلى أراضي المملكة تحديد آلية عودة العمالة الوافدة.

وتسمح الآلية التي قررها الوزير للعمال الوافدين الذين غادروا قبل تاريخ 2020/3/18 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بالعودة ودخول المملكة، وستكون آلية العودة حسب الإجراءات المعتمدة والبروتوكول الصحي المتبع في المطار.

وبحسب قرار الوزير فإنه لن يسمح للعمالة الوافدة بالعودة ودخول البلاد في حال سجلت على منصة “حماية”.

كما لن يسمح القرار للعمالة الوافدة بالعودة ودخول أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية.