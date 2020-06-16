وزير العمل يدعو لتأسيس شركة لتشغيل الشباب في القطاع الزراعي

عمان- بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه يوم امس الاثنين نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات واعضاء مجلس النقابة القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بدعم هذا القطاع المهم .

ودعا وزير العمل النقيب واعضاء النقابة الى تأسيس شركة لتشغيل الشباب الأردني لتوفير بيئة عمل ملائمة للعمل في القطاع الزراعي، لتصبح النواة الاساسية لتدريب وتشغيل الشباب الأردني بعدة مهن زراعية كـ”تقليم العنب، تجنيس الدواجن، تلقيح النخيل ” مع دراسة إمكانية ضم العمالة الوافدة بنسبة معينة لمدة عامين كحد اقصى، مع وجود ضمانات للمغادرة وعدم التسرب الى قطاعات اخرى .

واطلَعَ البطاينة مجلس النقابة على خطط وزارة العمل المشتركة مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول اعداد نظام خاص بعمال الزراعة حسب ما ورد في المادة (3) من قانون العمل بشكل يضمن حماية العاملين في القطاع، حيث تم تشكيل لجنة فنية لاعداد مسودة نظام بالتشاور مع الجهات الممثلة للقطاع الزراعي كافة وضرورة مراجعة ملف الحيازات ومدى استحقاقها للعمالة .

وفي سياق متصل وافق وزير العمل على مطالب نقابة المهندسين الزراعيين بالتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإعفاء العمالة غير الاردنية في القطاع الزراعي ممن تنتهي تصاريح عملهم قبل تاريخ 30-6-2020 من غرامة التأخير على ان يقوم المزارع بتجديد التصاريح خلال شهر تموز، و يكون القرار لاغياً حال لم يتم التجديد قبل نهاية تموز .

كما سيتم التنسيب لمجلس الوزراء بتأجيل تاريخ نهاية سريان تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي واصحاب المخابز الى 320 دينارا لنهاية تموز بدلا من بدايته ، مع التأكيد على أن هذه القرارات تتطلب موافقة مجلس الوزراء اولا واخيرا.

واشاد نقيب المهندسين الزراعيين بالجهود التي تبذلها وزارة العمل لدعم القطاع الزراعي ،وعلى التعاون من اجل الارتقاء بالمستوى العام للعمل في القطاع الزراعي، مشدداً على اهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق وتطويره لغايات دعم المهندسين الزراعيين ومهنة الزراعة لما فيه صالح الوطن والمواطن.

–(بترا)