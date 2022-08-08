وزير العمل يرعى حفل تخريج كلية لومينوس الجامعية التقنية

تحت رعاية معالي السيد نايف استيتيه الأكرم وبحضور عميد الكلية الدكتور أيمن المقابلة والهيئة الإدارية والأكاديمية احتفلت كلية لومينوس الجامعية التقنية بفرعيها عمان واربد بتخريج الفوج الأربعين من طلبتها في مختلف التخصصات والبالغ عددهم (800 خريج وخريجة) وذلك على استاد الجامعة الأردنية.

وفي بداية الحفل ألقى الدكتور أيمن المقابلة عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية كلمة هنئ فيها الخريجين والأهاليهم، وقال في كلمته “ان علينا تبني شعار التعليم من اجل التشغيل من خلال متابعتها المستمرة في مواكبة سوق العمل، مؤكدا ان خريجي كلية لومينوس الجامعية التقنية متمكين للحصول على وظائف في اعرق واكبر الشركات والمؤسسات في العالم وليس في الاردن كونها تمنح درجة البكالوريوس التقني في اثني عشر تخصص ودرجة الدبلوم البريطاني في اثنين وعشرين تخصصا وهي الكلية الاولى والوحيدة في الاردن والمنطقة تركز على التعليم التقني حيث انها الكلية الوحيدة التي تدرس البرامج الدولية المعتمدة في جميع انحاء العالم وتمنح شهادات دولية في تخصصات تقنية “.

وألقى وزير العمل نايف استيته كلمة قال فيها “بعد تهنئة الطلبة والاهالي مقتبسا قولا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ان الشباب جزء من الحل وليس المشكلة .

واكد استيتيه على دور التعليم في تعزيز ثقة الطلبة وابراز امكانياتهم نحو الابداع والابتكار في سوق العمل، مشيرا في كلمته للطلبة الخريجين ان سوق العمل بحاجة الى مهارات وابداعات الشباب الاردني والذي يحتاج الى تطوير الاهداف وتجذيبها من خلال المثابرة والاصرار الى النجاح في سوق العمل” .

وتم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجي من قبل راعي الحفل معالي وعميد الكلية وفي ختام الحفل تَشرف عميد الكلية الدكتور أيمن المقابلة بتسليم درع الكلية إلى معالي السيد نايف استيتيه الأكرم وشكره على تشريفه لرعاية هذا الحفل الكريم.

ومن الجدير بالذكر قامت كلية لومينوس الجامعية التقنية بطرح 4 تخصصات بكالوريس في فرع الكلية بمدينة اربد تطرح لأول مره بمحافظات الشمال وذلك بمجال: الحوسبة السحابية، تقنيات صناعة الأسنان، التقنيات اللوجستية وسلسلة الامداد والعمارة الداخلية والديكور، اضافة لطرح تخصص بكالوريس في علم البيانات والذكاء الاصطناعي في فرع الكلية بعمان.

مع العلم بأن كلية لومينوس تمنح درجة البكالوريس في 12 تخصص نوعي وهي الكلية الوحيدة في الأردن التي تمنح شهادة الدبلوم البريطاني في 22 تخصص حيث يمكن للطالب التجسير للجامعة بدون التقدم للامتحان الشامل اضافة إلى 12 تخصص من دبلوم الشهادة الجامعية و 10 تخصصات في الدبلوم الفني.