وزير العمل يطلق مبادرة “مهن من ذهب”

عمان – الغد- أطلق وزير العمل نضال البطاينة مندوبا عن سمو الاميرة عالية بنت الحسين المعظمة “مبادرة مهن من ذهب” اليوم السبت في قصر الثقافة الملكي بحضور مئات المهنيين والفنيين الشباب.

وقال وزير العمل ان مبادرة مهن من ذهب سبقت الخطط الحكومية وان الحكومة معنية بدعم مثل هذه المبادرات التي تعنى بتطوير العمل المهني وتشغيل الشباب.

وبين البطاينة في افتتاح اعمال المؤتمر الاول للفنيين ان جلالة الملك اعلن ان عام 2020 هو عام التشغيل، لافتا ان مبادرة مهن من ذهب تتفق مع اعلان جلالة الملك لتشغيل الشباب عبر تدريب الشباب وتمكينهم من المهن الفنية والمهنية ودمجهم في سوق العمل.

واكد البطاينة ان وزارة العمل لديها خطط طموحة لرفع سوية العمل المهني والجانب الفني، مربوطة مع مخرجات قابلة للقياس، حيث تم تأسيس هيئة تنمية المهارات التقنية والمهنية موازية لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأضاف انه يوجد تنسيق بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لرسم مسارات التدريب الفني والتعليم المهني، بحيث لا يكون التدريب المهني متاحا للجميع أو خيار من ليس له خيار ، بل سيكون التنافس عليه كبير لما ستوفره الحكومة من دعم وامتيازات في الرواتب وأنه سيكون مكلفا على الحكومة.

وقال البطاينة لدينا عالم متغير سيتم فيه استحداث وظائف جديدة واندثار العديد من الوظائف الحالية، وتابع “يجب ان نكون أذكياء في اختيار تخصصاتنا، فالتخصصات الاكاديمية مشبعة”.

ولفت الى ان مبادرة مهن من ذهب خرجت عن المألوف وان وزارة العمل بمختلف اذرعها ستدعم المبادرة بكل ما تملك من صلاحيات.

ودعا وزير العمل الفنيين والشباب المهنيين الى الانخراط في سوق العمل وبناء الوطن، موجها شكره للشباب على الايجابية التي يتمتعوا بها وعدم انتظارهم للوظائف الحكومية وانخراطهم١١: في سوق العمل كفنيين ومهنيين محترفين.

من جهته، أكد مؤسس “مبادرة مهن من ذهب” المهندس محمد غزال ان المبادرة تسعى الى تدريب وتأهيل الشباب وتحفيزهم على العمل الفني والمهني وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى توجيهات جلالة الملك المستمرة في ضرورة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال غزال ان الشباب الفنيون والمهنيون يشعرون بالفخر والاعتزاز وهم يبنون الوطن ويعملون في السوق كفنيين ومحترفين يسعون لبناء قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم الوطن.

وبين غزال ان المبادرة تسعى في خطتها للعام 2020 الى تدريب المئات من المهنيين على المعايير الدولية للعمل الفني وتشغيل ما لا يقل عن ألفي فني ومهني عبر التطبيقات الذكية والالتقاء مع طلاب المدارس وتوعيتهم بأهمية العمل المهني، اضافة الى انخراط الفنيين في العمل التطوعي عبر تبني مبادرة تطوعية لصيانة 100 منزل للفقراء.

وأعلن المهندس غزال عن اطلاق 4 مبادرات على هامش المؤتمر بحضور وزير العمل ورئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني وأمين سر غرفة صناعة عمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن تميم القصراوي.

حيث تم الاعلان عن اطلاق مبادرة “فني بلس” ومبادرة التطبيق الذكي ومبادرة التوأمة المهنية ومبادرة التصنيف المهني.

بدوره، أكد أمين سر غرفة صناعة عمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن تميم القصراوي دعم غرفتي صناعة عمان والأردن للعمل المهني وتدريب المهنيين ليصبحوا مؤهلين لانخراطهم في سوق العمل، مشددا على اعتزازه بالعمل المهني والفني والشباب الفنيين.