وزير العمل يطلق مشروع لتدريب وتشغيل 1000 أردني في “البرمجة المتقدمة”

تحت رعاية وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين الأكرم وبمناسبة احتفالات المملكة بالمئوية أطلق مشروع “تدريب وتشغيل 1000 شاب أردني في مجال البرمجة المتقدمة” والذي تنفذه كلية لومينوس الجامعية التقنية، بالتعاون مع كل من جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طلال وجامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني، وبدعم من وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والوكالة الألمانية للتنمية من خلال “مشروع قدرة”.

وقال القطامين بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور ممدوح العبادي وعميد الكلية الدكتور أيمن مقابلة ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات وعدد من أعضاء مجلس النواب من المحافظات التي يستهدفها المشروع في مرحلته الأولى إن هذا المشروع يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب الأردني من كلا الجنسين للأعمار من 18 سنة ولغاية 35 سنة في مناطق الأطراف مع التركيز في المرحلة الأولى على محافظات الطفيلة ومعان والمفرق وعجلون.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يرفد سوق العمل بخريجين مدربين ومؤهلين للانخراط في قطاع البرمجة، وسد جزء من احتياج قطاع تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

واضاف الوزير أن هذا المشروع سيوفر تدريب بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على البرمجة المتقدمة والتي تفتح المجال لدخول سوق العمل للشباب بكبرى الشركات المختصة في التكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات إلى أن مذكرة التفاهم تمنح الفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسة والكلية لرفع كفاءة المدربين في المؤسسة على برامج البرمجة المتقدمة.

وأكد أنه سيتم الاستفادة من معاهد التدريب المهني لغايات تدريب الشباب وفتح المجال للتدريب على تخصصات ومساقات جديدة توائم متطلبات سوق العمل وتغيراته المستمرة، خصوصا المساقات المتعلقة بالبرمجة المتقدمة والوظائف الرقمية.

بدوره أكد رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة أن الدعم الذي تقدمه الهيئة بموجب هذه الاتفاقية يهدف إلى تقديم منح دراسية للشباب الأردني بهدف زيادة إقبالهم على التعليم والتدريب المهني والتقني في تخصصات شملتها رؤية الأردن 2025، في مجال البرمجة المتقدمة وتوفر الكفاءات المدربة,

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى سد الفجـوة بيـن العرض والطلـب وتلبية احتياجـات سـوق العمل الفعليـة لهـذه الخبـرات وتوفيـر فـرص عمـل مجزيـة ومميـزة متاحـة بعـد التخـرج مباشـرة وإتاحة فرص العمل للخريجين والمساهمة في الحد من نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الانخراط في التعليم التقني والتدريب المهني انسجاماً لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وأشار السفاسفة إلى أن الهيئة تعمل على بناء شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، وبين المؤسسات الأكاديمية المختلفة لمساعدة الشباب على فتح مشاريعهم الخاصة بهم بعد التخرج ورفد سوق العمل بخريجين مدربين ومؤهلين للانخراط في قطاع البرمجة.

ووقع القطامين وعميد كلية لومينوس الجامعية التقنية مذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع، تمهيدا للبدء بالخطوات التنفيذية له بالفترة المقبلة.

وزار الوزير قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة و الذي تم تجهيزه حديثا بأعلى المستويات والأجهزة المتقدمة لتقديم أحدث الدورات التدريبية في تطوير البرمجيات العالمية. وقام بعمل جولة في المشاغل الهندسية وقسم الفندقة والسياحة.

واطلع القطامين على قسم تكنولوجيا السيارات والذي تم افتتاحه بالشراكة مع شركة بوش العالمية لتكنولوجيا المركبات، والذي يقدم برنامج بكالوريوس ودبلوم دولي في هندسة تكنولوجيا السيارات والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

واختتم الوزير جولته بزيارة في قسم وسائل الإعلام الإبداعية – SAE والذي يعد أحد أكبر الفروع من بين 54 كلية SAE منتشرة في 28 بلداً حول العالم، ويضم قسم وسائل الإعلام الإبداعية أستوديوهات ومعدات الأكثر تقدماً في المنطقة.