وزير العمل يلتقي نظيرته الاوغندية

عمان-الغد- بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الثلاثاء ، مع نظيرته جنات بالونزي وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الاوغندية سبل إعادة دراسة وتنظيم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الاطراف.

واستعرض البطاينة بعض الاشكاليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ومن اهمها ظهور العديد من الحالات المرضية وخاصة المعدية منها, وعدم التزام العاملات بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل ومسألة رفض العمل والهروب من المنازل, الى جانب بعض السلوكيات خلال تنقلهم في المطارات.

ولفت البطاينة الى ضرورة تثقيف العمالة الوافدة الاوغندية بعادات وتقاليد المملكة, الى جانب توعيتهم بطبيعة الاعمال التي سيقومون بها لدى اصحاب العمل, وضرورة توجيههم بالالتزام بالانظمة وقواعد السلوك وحقوقهم وواجباتهم قبل ارسالهم من دولتهم الى الاردن.

واكد البطاينة ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية من الجانبين, بحق مكاتب الاستقدام والاستخدام في البلدين في حالة اي خرق للقوانين والانظمة والتعليمات, وإيجاد آليات جديدة من اجل اعادة العمالة الوافدة في حال مخالفتها شروط العقد وتحديد مسؤولية جميع الاطراف .

وبين البطاينة ان من اهم المواضيع التي يجب الاتفاق عليها هي الفحوصات الطبية للعاملين في المنازل في اوغندا, واعتماد جهات رسمية موثوقة تتحمل مسؤولية التقارير الطبية الصادرة عنها.

من جانبها اشادت الوزيرة جنات بمستوى تعامل اصحاب العمل مع العاملين في المنازل, وزادت بانها التقت خلال زيارتها للاردن عددا من العاملات في المنازل واستمعت لهم, ولم تتلقى اي شكوى بخصوص حسن المعاملة, كما اشادت بالدوائر الرسمية ذات العلاقة في الاردن.

ودعت جنات وزير العمل والجهات الرسمية المعنية لزيارة اوغندا او انتداب وفد او لجنة لبحث جميع المواضيع والاشكاليات التي ظهرت من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لانهاءها.