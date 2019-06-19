وزير العمل ينسحب من تخريج طلبة طب اليرموك احتجاجا على إلغاء رعايته للحفل

إربد-الغد- انسحب وزير العمل نضال البطاينة من حفل تخريج الفوج الأول من طلبة كلية الطب بجامعة اليرموك اليوم الاربعاء، احتجاجا على قيام رئيس الجامعة زيدان كفافي برعاية حفل التخريج وتسليم الشهادات بدلا منه.

ووفق مصادر في الجامعة أن وزير العمل تبلغ بطريقة غير رسمية برعايته لحفل التخريج وكان الحفل الرسمي برعاية رئيس الجامعة، حيث تم كتابة بطاقات الدعوة باسم رئيس الجامعة منذ أيام ولم يتم دعوة أي وزير لرعاية الحفل.

وأكدت المصادر أن الحفل بدا بصالة الجمتازيوم وأثناء القاء كلمة للنائب رياض العزام تفاجا الحضور بدخول وزير العمل، مما دعاه للانسحاب والتوجه الى رئاسة الجامعة وهناك وقعت مشادات بين رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، والوزير، مما دفعه للخروج غاضبا من الرئاسة.

وأكدت المصادر أن الوزير كان قد أعد كلمة لإلقاءها في الحفل إلا أن سوء التنسيق تسبب بانسحاب الوزير.

إلى ذلك حاولت “الغد” بالاتصال مع الوزير البطاينة ورئيس الجامعة الكفافي، للوقوف على التفاصيل إلا أنهما لم يردا على الهاتف.

وأكدت المصادر ان الوزير كان قد اعد كلمة لالقاءها في الحفل الا ان سوء التنسيق تسبب بانسحاب الوزير.

وكان عميد كلية الطب وسام شحادة أكد في كلمة القاها خلال الحفل إن كلية الطب في جامعة اليرموك والتي تأسست قبل ست سنوات أصبحت تجاري شقيقاتها في المملكة، وأنها تسعى وبكل جهد لتكون من الكليات المتميزة اقليميا في المستقبل القريب، لافتا إلى أن اليرموك وفي هذا الحفل تزف للوطن صفوة من الخريجين الذين سيمثلون الجامعة خير تمثيل أينما حلوا.

وألقى النائب رياض العزام كلمة الخريجين نيابة عن ذوي المرحومة الدكتورة دانا العزام، مثمنا هذه اللفتة الكريمة من جامعة اليرموك التي كرمت ذوي المرحومة بتسمية الفوج الأول من خريجي كلية الطب باسم المرحومة، ومنحهم شرف القاء كلمة الخريجين، الأمر الذي كان له أطيب الأثر في نفوسهم، مشددا على أن هذا التكريم ما هو إلى رسالة سامية تؤكد على أن اليرموك عائلة واحدة تتميز بقيمها ورسالتها الخالدة النبيلة.