وزير العمل ينفذ زيارات مفاجأة على المنشآت ويغلق مطبعة تعمل خلال العطلة

عمان-الغد- نفذ وزير العمل نضال البطاينة، الأربعاء ، عدة زيارات مفاجأة على بعض المؤسسات والمنشآت التجارية الخاصة للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وما تبعها من قرارات تنفيذية صادرة عن وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين وانفاذ جميع هذه القرارات في كافة محافظات المملكة والتصدي لأي مخالفة لها وخصوصا في مجالات صحة وسلامة الموظفين وأجبارهم على العمل.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم الوزارة غيداء العواملة انه تم توجيه مخالفات قانونية بحق اصحاب العمل المخالفين والذين أجبروا موظفيهم على العمل خلال العطلة الرسمية ، وعدم الإلتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد تنفيذ زيارة ميدانية على مطبعة قامت باجبار موظفيها على العمل خلال العطلة الرسمية ، لافتاً بأن الوزارة تتابع عن كثب مدى التزام اصحاب العمل بقرارات مجلس الوزراء، وتعمل على ضمان تطبيقها وعدم فتح المنشآت المشمولة بقرار التعطيل، من خلال غرفة العمليات والسيطرة الموجودة في وزارة العمل.

وشدد البطاينة على اصحاب العمل بضرورة التقيد بقرار التعطيل الصادر من رئاسة الوزراء ، ونوه انه حال عدم التزام اصحاب العمل وفتح المنشآت، او اجبار الموظفين على العمل سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم وفقاً للمادة 77 من قانون العمل الاردني و المتعلقة بالعمل الجبري والمادة 78 والتي تنص على (توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.، وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشان) دون تهاون مع اي مخالف والتي تصل الى اغلاق المؤسسات المخالفة .

ودعا اصحاب العمل الى عدم مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، والوصول الى اعلى المستويات الوقائية، ضمن الجهد الوطني في إدامة وضع المملكة المستقر في مواجهة فيروس كورونا

وعممت وزارة العمل أرقام مفتشي الميدان، بهدف تلقي شكاوى العمال والتعاون والتعامل معهم اولا بأول ضمن مناطقهم، ،وضمان سرعة الاستجابة .

واكد الوزارة ان كوادرها يعملون بجهود مضاعفة للاستجابة للاتصالات التي ترِدهم ولتقديم الخدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم والاجابة عن استفساراتهم ، والتعامل معها على الفور، او تحويلها للجهات المختصة، هذا وتتم حاليا اجراءات إغلاق المؤسسة بالشمع الأحمر.

واهابت الوزارة بالاخوة العاملين واصحاب العمل عدم التردد والاتصال على الارقام المبينة ادناه عند الحاجة والاستفسار :

مديرية تفتيش عمان الاولى : هاني صالحة0797145583 مبدا الرحامنه 0797145725

تفتيش عمان الثانية: عادل زعيرات 0797145559 محمد ابو النادي0797145587

مديرية عمل اربد:- خالد الهياجنة 0799427876

مديرية عمل عجلون داودالعزام 0777909940

مديرية عمل جرش عثمان الصمادي0777727517

مديرية عمل الحسن الصناعية جهادالقواسمة0797145685

مديرية عمل الرمثا محمد عبيدات 0797686106

مديرية عمل المفرق مؤيد شديفات 0776565005

مديرية عمل الشونه الشمالية تامر عواوده 0797145735

مديرية عمل الكرك عزام المجالي 0797145707

مديرية عمل السلط رماح المناصير0772796124

مديرية عمل مادبا فؤاد ابو جابر 0797145661

مديرية عمل ناعور عامر الشوابكة0797145640

مديرية عمل الجيزة اسامه المرعي 0795050949

مديرية عمل معان أحمد النعيمات0777274057

مديرية عمل العقبةخالد عبد الجواد 0797145713

مديرية عمل الطفيلة حمزه القيسي 0772425062

مديرية عمل نقابة المقاولين خالد الخرابشة 0795105147