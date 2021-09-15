وزير المالية الإسرائيلي: من المستحيل التوصل لاتفاق مع عباس

القدس المحتلة- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وكرر ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، في حديث مع هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، موقفه السياسي المعادي للرئيس الفلسطيني.

وقال ليبرمان “التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة، لكن من غير الممكن التوصل إلى تسوية سياسية مع (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي اللقاء مع الرئيس الفلسطيني رغم لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس معه.

وسبق لمكتب بينيت أن أشار إلى عدم وجود “مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية”.

وبخصوص قطاع غزة، فقد اعتبر ليبرمان أنه يحتاج إلى “معالجة شاملة وحلّ معقد مصاغ باتفاق وطني واسع”.

واستدرك “لكن هذا لن يحدث في العام المقبل، وربما ليس في العام الذي يليه”، دون تفاصيل.

وأضاف ليبرمان “ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن من المستحيل قبول صيغة الحكومة السابقة: الهدوء مهما كان الثمن”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد لوّحت في الأسابيع الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.-(الاناضول)