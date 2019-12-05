وزير المالية: الحكومة لا تلعب بالأرقام بل تصنع سياسات للأردن

محمود الطراونة

عمان – قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة تسعىى للتأكد من تحقيق الاستقرار المالي “ولا مساومة فيه”، والتأكد من تحسين مستوى المعيشة للأردنيين.

وأضاف أن الحكومة عملت على المحافظة على زيادة الإنفاق التشغيلي ضمن معدلاته الطبيعية القريبة من موزانة العام العام الماضي، لكنها عملت على معالجة التشوهات في هذا الإنفاق، ما حقق وفرا، انعكس على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري.

وأوضح “أننا خرجنا بموازنة لا ترضى بالعجز الأولي الذي يشمل الدين والمنح وسواه مما لا تملك الحكومة سلطة عليه (…) بل قدمنا موازنة تضبط الانفاق وتعالج التشوهات، وهو ما تستطيعه الحكومة”.

وأضاف “نحن نبنى على منجزات السنوات الماضية، التي شكلت منعة أمام تصاعد الدين”.

وأكد على أن موزانة 2020 توازي ما بين تخفيض العجز وأولوية تحسين المستوى المعيشي للأردنيين.

وشدد على أن الحكومة “لا تلعب بالأرقام” بل “تصنع سياسات للأردن”، وزيادة الرواتب تحرك الاقتصاد، “لأنها ستنفق في الأردن”.

وقال الموازنة واقعية تضبط الانفاق، و”سنقاوم كل تهرب ضريبي وكل ما يعيق النمو”، وبالتالي سنحقق زيادة الإيرادات، موضحا أن “الاقتصاد الأردني لا يعيش خارج رحم الأردنيين”.

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة اليوم عن إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحزمة الثالثة إجراءات وقرارات لـ”رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين” في فعالية تقام بالمركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من الوزراء، وشخصيات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية.

كما تشمل الحزمة الثالثة بعض الاجراءات التي تصب في اطار تحسين مستويات معيشية المواطنين، فيما يتعلق بالتأمين الصحي.