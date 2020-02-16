وزير المالية: واجبنا تبسيط وتسريع الإجراءات للمتقاعدين العسكريين

عمان – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن ما قام به المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من تضحيات وفداء في سبيل الأردن هو ما نفخر به اليوم ، ويدفعنا إلى استذكار صور تضحياتهم من اجل تقديم مزيد من العمل والجهد في سبيل البناء على ما قدمته هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً ، مؤكداً على أن الاحتفاء باليوم الوطني للوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يأتي بتكثيف الجهود والعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات للمتقاعدين العسكريين ، وهذا واجبنا .

وأضاف الوزير العسعس خلال حفل تكريم إقامته مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية لعدد من المتقاعدين العسكريين ، أن أهمية التضامن في هذا اليوم الوطني من قبل وزارة المالية كمؤسسة وطنية يأتي في سياق التقدير والشكر للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الأردن ، مشدداً على ضرورة استغلال التكنولوجيا المتاحة لتبسيط وتسهيل الخدمات التي تُقدم لطالبيها من المتقاعدين العسكريين.

كما عبر وزير المالية خلال حفل التكريم عن شكره وتقديره على الدور الذي قام ويقوم به المتقاعدين العسكريين في بناء الأردن وحماية امنه واستقراره مستذكراً قافلة شهداء الوطن والبطولات والتضحيات التي كانت وما زالت العلامة الفارقة لهذه الفئة من المجتمع الأردني الواحد ، داعياً الجميع إلى تكثيف الجهود في سبيل تقديم الخدمة الأمثل لتكريس الواجب الوطني المنوط بكل المؤسسات الوطنية.

وتقدم وزارة المالية من خلال مديرية التقاعد والتعويضات العديد من الخدمات الفنية والنوعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ، وبالإضافة إلى هذه الخدمات تقوم مديرية التقاعد بزيارات منزليه للمتقاعدين العسكريين من كبار السن لغايات تفقد الحياه وتبليغ قرارات التقاعد.