وزير المالية والوفد المرافق يجري مباحثات مع رئيس البنك الدولي في واشنطن

عمان -الغد – أجرى وزير المالية الدكتور محمد العسعس في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مع عدد من مسؤولي البنك الدولي وعلى رأسهم رئيس البنك ديفيد مالباس .

وقام العسعس بإطلاعه على الوضع الاقتصادي في الأردن ، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في مجال استقرار المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف لتحفيز الصادرات،

كما اوضح وزير المالية الاجراءات التي تهدف الى تهيئة بيئة أفضل للأعمال والاستثمار في الاردن ، من خلال تقليل الكلف التشغيلية كالعقار والطاقة وغيرها، وذلك لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو النمو.

ويضم الوفد المرافق امين عام وزارة التخطيط ، بالاضافة الى سفيرة الأردن في واشنطن. حيث تمت مناقشة اعمال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الأردن، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في مؤتمر لندن.

كما عقد وزير المالية والوفد المرافق اجتماعاً مع الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، حيث تم بحث قضايا التعاون مع البنك والمشروعات القائمة.

بالمقابل اعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن أمنياته بتحقيق اداء جيد للاقتصاد الأردني وسعادته بسير عملية الإصلاح متطلعًا لتحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجال الدين العام والطاقة.

يذكر ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس يرافقه وفد رسمي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاضافة الى مسؤولين من وزارة الخارجية الاردنية في واشنطن، متواجدين في العاصمة الامريكية للالتقاء بعدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومسؤولين من الإدارة الأمريكيه.