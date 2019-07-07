وزير المالية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي الجمركي وإدارة المعلومات

عمان – عقد وزير المالية عزالدين كناكرية ونظيره الفلسطيني شكري بشارة وبحضور عدد من المعنيين من الجانبين مباحثات اليوم الاحد تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الجمركي وادارة المعلومات المالية الحكومية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تفعيل الربط الالي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة على ان تنتهي اعمال الربط قبل نهاية تموز الحالي.

كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول الضبطيات للمهربين من كلال الطرفين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الجانبين في مكافحة التهريب الوقائي من خلال خطاب موجه من الجمارك الفلسطينية الى الجمارك الاردنية فيما يتعلق بما يسمح للمسافرين بإدخاله من المواد المسموح بها ومن التبغ والسجائر من اجل الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

كما اتفق وزيرا المالية الاردني والفلسطيني على اجراء دراسة مشتركة حول التعديلات والتحديثات التي قام بها الجانب الاردني على قانون الجمارك 1962 والذي ما زال ساري المفعول في فلسطين.

واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الادارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة انشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الاردني مع الحدود الفلسطينية كأحد الانظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الاردني وتحفيز الاستيراد من خلال الموانىء والمعابر الاردنية الى فلسطين على ان ينهي اعماله خلال ثلاثة اشهر.

واكدا اهمية مواصلة الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والتدريب للوصول الى افضل الممارسات العملية في تطوير مهارات الكادر الجمركي وانظمة العمل والبحث في التوصل الى اتفاقية الازدواج الضريبي.

واكد الجانب الاردني استعداده لتقديم الخبرات للجانب الفلسطيني حول خبرة الاردن في نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.-(بترا)