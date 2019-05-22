وزير المالية يؤكد ضرورة تقديم الخدمات للمراجعين بكفاءة

عمان- شدد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية على ضرورة تقديم الخدمات للمراجعين بكفاءة عالية دون أي تأخير، والعمل على تسهيل إجراءات المعاملات المقدمة من المواطنين.

وأكد خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس، يرافقه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إلى مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان، ضرورة تقديم الخدمات لمكلفي الضريبة ومراجعيها بالطريقة التي تظهر السلوك المميز لموظف الضريبة وحرصه على حسن التعامل مع المواطن وعلى وقت المراجع، والعمل على معالجة أي عقبات أو صعوبات قد يواجهها المكلف أو طالب الخدمة. وأشار إلى أن البرامج والإجراءات التي تستخدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم معاينتها خلال هذه الزيارة تستحق التعميم على باقي الدوائر والمؤسسات خاصة فيما يتعلق بمتابعة اجراءات الخدمة للمراجعين والوقت المستغرق لأداء الخدمة.

وجال الوزير كناكرية على جميع أقسام المديرية ومواقع الخدمة فيها واطلع خلالها على سير العمل، والتقى عددا من المراجعين واستمع الى ملاحظاتهم وردود فعلهم حول الخدمات المقدمة في المديرية.

واكد وزير المالية، ضرورة مواصلة تقديم الخدمة المميزة للمواطنين والمكلفين وابراز الصورة الايجابية للدائرة وللعاملين فيها وتعزيز المسؤولية للوصول إلى تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.

واشاد بالجهود التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن اعتزازه بالعاملين فيها وبالجهود التي يؤدونها .

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي اكد اهمية مديرية جنوب عمان لخدمة شريحة واسعة من مكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات. وعرض خلال الزيارة مهام المديرية والإجراءات التي تقوم فيها لخدمة مكلفي جنوب عمان. وأجاب مدير مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان محمد الزعبي على الاستفسارات والملاحظات التي تم عرضها خلال الجولة.-(بترا)