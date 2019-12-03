وزير المالية يوضح للنواب بالأرقام حجم المساعدات في 2019

محمود الطراونة

عمان- قال وزير المالية محمد العسعس، في سؤال للنائب وفاء بني مصطفى حول المساعدات والمنح، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المساعدات المعاد تقديرها في 2019، تقدر بـ803 مليون و760 ألف دينار.

وأوضح العسعس خلال رده على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى، أن مساعدات عام 2019 تقسم إلى: 528 مليون و 200 ألف من الولايات المتحدة، 58 مليون و390 ألف من الاتحاد الاوروبي، 113 مليون من الصندوق الخليجي للتنمية، 104 مليون و170 ألف منح اخرى.

وبين العسعس ان إجمالي المساعدات للأعوام ما بين 2015- 2018 كانت كالآتي: 2015 – 886 مليون و300 ألف دينار، 2016 – 835 مليون و912 ألف دينار، 2017 – 707 مليون و880 ألف دينار، 2018 – 894 مليون و739 ألف دينار.

وأشار العسعس أن هذه الأموال المتأتية من المنح تدخل في الخزينة العامة وتعامل معاملة المال العام.

أما بالنسبة إلى الاقتراض، فأوضح العسعس أن مجموع الاقتراضات الداخلية في عام 2015 بلغت 3600 مليون دينار، بينما في عام 2016 بلغت 5436 مليون دينار.

أما الاقتراض الخارجي فقد بلغ في عام 2015، 1256 مليون دينار، أما في عام 2016 فقد بلغ 994 مليون دينار.

وأشار العسعس ان وزارة المالية تصدر نشرة شهرية مالية تبين فيها كافة التفاصيل المتعلقة بمالية الحكومة وتشمل جميع القروض والمنح المستخدمة والتي تدخل في الخزينة شهريا.

وفي سؤال للنائب مصلح الطراونة حول دستورية تحويل موجودات مؤسسة الموانئ الى شركة تطوير العقبة طلب الطراونة الى تحويل القضية الى المحكمة الدستورية من خلال مجلس النواب.

ورد مدير شركة تطوير العقبة بشار ابو رمان باجابة السؤال ان السند الاساسي كيف اكتسبت التأهيل المالي بتملك الاصول التشغيلية انها جاءت بقانون خاص نسخ ما قبله من قوانين سابقه وبالتالي اصبحت سلطة منطقة العقبة من بعدها الشركة اصبحت استحقاقا من خلال القانون لنقل موجودات المنطقة الى السلطة وتنفيذ بنود القانون.