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وزير المالية يوعز بشراء 170 ألف كمامة طبية كانت معدة للتصدير

منذ 43 دقيقة
ممرضة تضع كمامة على انفها -(أرشيفية)

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عمان-الغد- أكدت دائرة الجمارك العامة ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قد أوعز بشراء (170) ألف كمامة طبية لصالح وزارة الصحة، تم التحفظ عليها في وقت سابق كانت معدة للتصدير خارج الأردن.

ويأتي هذا الاجراء في سياق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة (فيروس كورونا) والتي اتخذتها الحكومة ، في سبيل التأكيد على ابقاء هذا النوع من السلع ضمن المخزون الاردني ومتوفرة للمواطن عند الطلب.

وكانت دائرة الجمارك الاردنية قد أصدرت تعميماً يمنع تصدير الكمامات والمعقمات والقفازات الطبية والكواشف الحرارية ضمن منافذها الحدودية .

يذكر ان عدد من المصانع المحلية والتي تنتج المستحضرات الطبية والأدوية تنتج ايضاً وبشكل منتظم الكمامات الطبية .

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