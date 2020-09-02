وزير المياه: إجراءات صارمة للتأكد من نوعية مياه الخزانات بالمدارس

عمان- الغد- أوعز وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، إلى الكوادر الفنية لتطبيق الإجراءات الصارمة اللازمة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب في خزانات المياه بالمدارس الحكومية والخاصة؛ تزامنا مع بدء الدوام الرسمي.

وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء: إن الوزارة من خلال شؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه تواصل تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة على نوعية المياه وفق أعلى المعايير، ولا سيما أن المياه في خزانات المدارس العلوية والأرضية اصبحت راكدة، وتحتاج إلى التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ تدابير خاصة قبل إعادة استخدامها مجددا.

واشار الوزير إلى أن المختبرات المركزية تتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة والفحوصات الدورية للمياه بأنواعها كافة الكيميائية والجرثومية وغيرها، ولديها أجهزة حديثة ومتطورة تمكنها من إجراء الفحوصات عالية الدقة وتحاليل تخصصية متقدمة، وتحديد أي مصدر تلوث سواء أكان غذائيا أو مائيا والتعرف على البصمة الوراثية للأوليات عن طريق استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح أن العينات التي تستقبلها المختبرات والأقسام التحليلية سنويا تبلغ أكثر من 40 الف عينة، وتجري نحو 100 ألف فحص، وتغطيتها بحسب متطلبات المواصفة 100 بالمئة، كما أن كل عينة يجرى لها 116 فحصا مختلفا معتمدا من قبل نظام الاعتماد، لافتا إلى أن المختبرات حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي، ما يؤكد تفوقها وصدارتها في مجال البحوث والدراسات ما يجعلها تضاهي الجامعات الدولية العالمية المرموقة، كما تطبق خطة مأمونية سلامة مياه الشرب.

من جهته، أكد مساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون المختبرات والنوعية المهندس احمد عليمات، أن مراقبة مياه الشرب تبدأ من المصدر حتى عداد الموطن، وتجري السلطة التحاليل المخبرية وفق المواصفة الدولية “أيزو” 17025 منذ عام 2005.

وبين أن منظومة البرامج الرقابية والتشغيلية المكثفة التي تطبق حاليا كفيلة بضمان مراقبة نوعية المياه، وتحقق مصداقية عالية، وتتوافق مع اعلى المعايير الكيميائية والفيزيائية والجرثومية والبيولوجية المحددة ونوعية مياه المطابقة لمواصفة الشرب الأردنية.