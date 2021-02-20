وزير المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 42%

عمان- الغد- قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان مخزون السدود الكلي ارتفع صباح اليوم السبت ٢٠/٢ الى 141.370 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 42.02 % مقارنة مع مثل هذا الوقت من العام الماضي فقد بلغ التخزين في السدود انذاك 166.09 مليون متر مكعب بنسبة 49.37%.

واوضح الوزير ان مجموع ما دخل الى السدود منذ يوم امس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت من امطار و جريان سطحي للاوديه بلغ 3.055 مليون متر مكعب فيما بلغت الكميات الداخلة خلال 72 ساعة الماضيه 8.857 مليون متر مكعب مبينا ان حصيلة الكميات

الداخلة الى السدود منذ بداية الموسم المطري بلغت 50.483 مليون متر مكعب.

وأشار الدكتور سعيدان ان اعلى كميات مياه دخلت خلال 72 ساعة الماضيه كانت على سد الملك طلال حيث بلغت 5.22 مليون متر مكعب من امطار و جريان سطحي للاوديه.