وزير المياه: استلام حفارات عملاقة للمياه وتفقد مشاريع في عدة مناطق

عمان-الغد- تفقد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود يرافقه امين عام وزارة المياه والري م. علي صبح وامين عام سلطة المياه بالانابة فراس العزام ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة ومدير عام شركة مياه العقبة م. خالد العبيدين والمساعد للاعلام عمر سلامة خلال جولة له على عدد من مناطق محافظة العقبة ووادي عربة ومنطقة المدورة للوقوف على جاهزية المصادر المائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفصل الصيف وكذلك استلام معدات متطورة لقطاع المياه في ميناء العقبة في مختلف المناطق مؤكدا ان الحكومة وتنفيذا للتوجيه الملكي السامي تتابع عن كثب الجهود في محافظة العقبة بعد اعادة الحياة الى طبيعتها وعودة عدد من المرافق للعمل بطريقة اعتيادية وكذلك تامين المواطنين باحتياجاتهم وخاصة المياه مؤكدا ان قطاع المياه يبذل جهودا استثنائية لضمان ديمومة وتحسين ورفع كفاءة خدمات المياه خاصة في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم .

واطلع الوزير في جولة ميدانية على الواقع الفني لسد وادي رحمة الذي سجل اول تخزين تجريبي له خلال هذا الموسم واستمع من مساعد السدود م. هشام الحيصة عن اجراءات سلطة وادي الاردن بالخصوص مبينا ان السد سيعمل على الحد من خطر الفيضانات وحماية المناطق اسفل منطقة السد وكذلك تغذية المياه الجوفية وياتي ضمن حزمة مشاريع في مناطق وادي عربة مثل سد فيدان الذي تنفذه الوزارة حاليا بنسبة انجاز (60%) والبالغة سعته (3,5) مليون م٣ كاشفا عن العمل جار على دراسة انشاء (3) مواقع حصاد مائي في وادي عربة .

وبحث الوزير في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع رئيس المفوضية نايف البخيت عددا من الاجراءات والخطط المتعلقة بقطاع المياه وخاصة مشاريع المياه والصرف الصحي والتي من اهمها استكمال سير العمل بتنفيذ توسعة وبناء محطة تنقية العقبة حيث تم الاتفاق على اعادة الطواقم العاملة للعمل في موقع المحطة والتي بلغت نسبة الانجاز فيها قبل ازمة كورونا نحو (90%) مشيرا الى ان سلطة العقبة شركة المياه تنفذ برامج مكثفة للمحافظة على الواقع البيئي فيها.

واستعرض البخيت الاستجابة الكبيرة من اهالي العقبة بالالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة مشيدا بجهود الكوادر العاملة في الميدان والتي منذ مايزيد على (55) يوم وما زالت تداوم في الميناء لادامة الخدمة .

وفي دار المحافظة اجتمع الوزير مع محافظ العقبة غسان الكايد العتوم بحضور مدير شرطة العقبة العميد فراس الصعوب ومدير الدفاع المدني المقدم م. محمد المجالي مطمئنا على الاجراءات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزارة الداخلية والاجهزة المختلفة بالمحافظة على تشغيل المرافق واعادة الحياه الى طبيعتها مع ضمان كافة شروط الصحة والسلامة العامة .

واشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها شركة مياه العقبة في المحافظة على ضمان التزويد ومعالجة كافة الملاحظات اولا باول في جميع مناطق المحافظة بالرغم من ارتفاع الطلب في المحافظة .

وفي شركة مياه العقبة اطلع الوزير والوفد المرافق على خطط وبرامج الشركة لتلبية الاحتياجات خلال الصيف القادم وشهر رمضان المبارك حيث اوضح مدير عام الشركة ان الواقع المائي في جميع مناطق محافظة العقبة يسير بشكل جيد جدا بالرغم من ارتفاع الطلب باكثر من (2200م٣/ساعة ) مبينا ان كافة المصادر تعمل بكفاءة بالحد الادنى من العاملين والفنيين من خلال الانظمة الذكية الحديثة للتشغيل والرقابة ونظام توزيع المياه عن بعد ( Scada System) .

وكذلك بدء اعادة تشغيل محطة تحلية العقبة بطاقة (500) م٣/ساعة المرحلة الاولى والثانية لتامين عدد من المرافق الصناعية والخدمية و المنزلية بالاحتياجات المائية .

وفي ميناء العقبة اشرف الوزير على وصول واستلام ونقل اول حفارات عملاقة متطورة للمياه عالية القدرة (Rotary ) بالحفر على اعماق تصل الى (1500) متر والتي قامت الوزارة باستيرادها لغايات حفر الابار في مختلف مناطق المملكة ووصلت الى المملكة حيث سيتم تركيبها والبدء بتشغيلها لتنفيذ مشاريع مائية وتنموية ريادية في مختلف مناطق المملكة .

واكد مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزة بحضور مساعد المدير العام محمد النوايسة وعدد من مسؤولي الميناء ان الجهود والاعمال مستمرة في جميع مرافق الميناء على مدار الساعة للوفاء بكافة احتياجات المملكة من مختلف المواد والمعدات والاغذية .

واشار الى ان الموانىء استقبلت منذ بداية ازمة كورونا نحو (2) مليون طن من مختلف المواد والاغذية من خلال (135) باخرة وصلت الى العقبة خلال هذه الفترة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد والمستلزمات .

وبين امين عام الوزارة ان هذه الحفارات الضخمة التي تصل الى المملكة لاول مرة ستمكن قطاع المياه من سرعة الاستجابة في تاهيل وتطوير عدد من الابار المائية وزيادة قدرتها الانتاجية .