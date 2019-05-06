وزير المياه: مشاريع جديدة بـ2.8 مليون دينار في البترا ووادي موسى

عمان – وقع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الاثنين عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي في مناطق لواء البترا ووادي موسى بقيمة اجمالية تصل الى نحو 8ر2 مليون دينار.

واكد ابو السعود، ان الوزارة تبذل الجهود لمواجهة الطلب المتزايد في معظم مناطق المملكة خاصة في منطقة البترا ووادي موسى التي تشهد حركة سياحية نشطة وغير مسبوقة تزيد عن 6 إلى 7 آلاف سائح يوميا، ما يشكل ضغطا شديدا على مصادر المياه في لواء البترا.

وبين ان الوزارة ستشرع بحفر وتجهيز عدد من الآبار الجديدة لتأمين كميات مياه اضافية تصل إلى نحو 250 م3 لكل بالساعة، اضافة الى استكمال تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي وحفر آبار جديدة وتشغيل اخرى لخدمة مناطق متعددة في لواء البتراء بقيمة اجمالية نحو 3 ملايين دينار، متوقعا الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

وفيما يتعلق بالتزويد المائي، بين ان سلطة المياه تعمل بكل امكانياتها لتحسين خدمات المياه في هذه المنطقة السياحية المهمة، وتأمين الاهالي باحتياجاتهم من مياه الشرب وتحسين انظمة وشبكات مياه الشرب.

واشار الى توقيع اتفاقية حفر بئر جديد داخل حدود اقليم البترا بمنطقة البيضا بقيمة 200 الف دينار بتمويل من سلطة اقليم البتراء لتأمين 100 م3/الساعة، وتوقيع اتفاقية تشغيل بئر اذرح الجديد 100م3/الساعة الذي تم حفره أخيرا من سلطة المياه بقيمة نحو 500 الف دينار، ومشروع خط روضة الامير راشد / قرى النعيمات ضمن مشاريع اللامركزية للمنطقة لتنفيذ خط ناقل للمياه بطول 5ر2 كم من محطة ضخ القاع الى روضة الامير راشد بقيمة 65 الف دينار، وانجاز مشروع خط مياه منطقة الفيصلية/ مريغة بقيمة 34 الف دينار ومشروع تحسين شبكة مياه المريغة الممول من المنحة السعودية بقيمة 220 الف دولار.

وبين الوزير انه يجري حاليا تأهيل الآبار رقم (5 و6) في منطقة الجثه وتجهيزها لربطها على شبكة المياه وتشغيلها بطاقة لا تقل عن 50 م3 /الساعة خلال مدة عشرة ايام من بداية شهر رمضان المبارك.

واوضح ان العمل جار على البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي مخيمر بكلفة نحو 126 الف دينار لخدمة مناطق مخيمر ومشقر ودرج والنوافلة علياء المشاعلة والشماسين، وربطها على شبكة الصرف الصحي خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر، بالإضافة الى الانتهاء من الاعمال في مشروع استبدال الخط الناقل للصرف الصحي في منطقة وادي الصدر الذي انجرف نتيجة الاحوال الجوية والفيضانات والسيول. –(بترا)