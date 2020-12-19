وزير المياه: 1.5 مليون متر مكعب دخلت السدود

عمان- الغد- قال وزير المياه والري د. معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود الرئيسية بكميات مياه من الهطول المطري بلغت 1,520,000 متر مكعب حيث رفعت نسبة تخزين السدود لتصل 30.58% مقارنة بالعام الماضي في نفس الوقت حيث سجلت نسبة التخزين 26.3% انذاك

وقد استحوذ سدالملك طلال على الحصة الاكبر حيث دخله 744,000 متر مكعب .