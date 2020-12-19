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وزير المياه: 1.5 مليون متر مكعب دخلت السدود

منذ 55 دقيقة

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عمان- الغد- قال وزير المياه والري د. معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير رفد السدود الرئيسية بكميات مياه من الهطول المطري  بلغت   1,520,000 متر مكعب حيث رفعت نسبة تخزين السدود  لتصل  30.58% مقارنة بالعام الماضي في نفس الوقت حيث سجلت نسبة  التخزين 26.3% انذاك
وقد استحوذ سدالملك طلال على الحصة الاكبر حيث دخله 744,000 متر مكعب .

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