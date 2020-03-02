وزير المياه والري يبحث تعزيز التعاون المائي مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي

عمان- الغد– التقى وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور اوليفير كاديك بحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة الاردنية الهاشمية فيرونيك فولاند أنيني ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الاقليمي لوك الكابيليك وأمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح ومساعد امين عام الوزارة عمر سلامة في مكتبه بوزارة المياه والري حيث تم استعراض التعاون المشترك والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي في قطاع المياه في الاردن .

واستعرض الوزير الواقع المائي في المملكة والتحديات الكبيرة التي يعانيها نتيجة عدد من التحديات اهمها اللجوء المتزايد نتيجة الصراعات في المنطقة منذ عقود والتغييرات المناخية ونقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي يحتاجها قطاع المياه مؤكدا ان جهود الوزارة منصبة حاليا بالتعاون مع شركائها لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة بهدف توفير مصادر مستدامة لمياه الشرب وتخفيف الفاقد وتخفيض استهلاك الطاقة بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة مرافق المياه وايجاد الحلول من خلال زيادة الدعم المقدم لقطاع المياه لتنفيذ مشاريع تكفل التعامل مع كافة التحديات وتخفيف أثارها وكذلك حماية المياه الجوفية التي تعاني وضعها حرجا بسبب ازدياد الاستخدام على مستوى المنطقة.

وبين ان الاردن يسعى جاهدا لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي بما يضمن مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اجمع في مشكلة نقص وتراجع مصادر المياه الصالحة للشرب موضحا ان الاردن كان من اوائل الدول التي شرعت بتنفيذ برامج مشتركة ونقل التجارب الناجحة لمواجهة كافة التحديات .

واعرب الوزير عن امتنانه وتقديره للجهود الفاعلة والدعم الذي يقدمه الجانب الفرنسي في قطاع المياه والمشروعات العديدة التي نفذت خلال الفترة الماضية مؤكدا ان العلاقات الاردنية الفرنسية التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله نمت بشكل كبير خاصة في مجال تطوير مصادر المياه ومعالجة المياه وغيرها من البرامج .

امين عام وزارة المياه والري م. علي صبح قال ان تجربة ادارة قطاع المياه الاردنية في تحقيق اهداف التنمية الشاملة الهادفة جادة وفاعلة لتوفير مصادر أمنة لمياه الشرب وتحسين الواقع البيئي من خلال الادارة الكفوءة لمياه الصرف الصحي واعادة الاستخدام مبينا ان الاردن تمكن بمساعدة المجتمع الدولي من تحقيق عدد من الانجازات والمبادرات الريادية الناجحة و تطوير الاداء واتمتة عدد كبير من الاجراءات واعتماد انظمة المراقبة لمصادر المياه المختلفة .

من ناحيته ثمن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور اوليفير كاديك الجهود المثمرة لوزارة المياه والري وتعاونها البناء والمؤسسي مع الؤسسات الفرنسية الداعمة مؤكدا ان الاردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية واستعرض عدد من البرامج والتجارب الاقليمية والجهود الفرنسية لتطوير التعاون الاقليمي .