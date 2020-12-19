وزير المياه والري يتفقد الواقع المائي في محافظتي الكرك والطفيلة

هشال العضايلة

الكرك- تفقد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان يرافقه امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات وامين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندسة منار محاسنة ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة اليوم عدد من المرافق المائية والمشاريع والسدود في محافظتي الكرك والطفيلة للوقوف على الواقع المائي والتزويد المائي وسير الاعمال في المشاريع التي تنفذها الوزارة استعدادا لصيف 2021 .

واطلع الوزير في محطة مياه اللجون ومرافقيه على الجهود المبذولة الهادفة الى تحسين الواقع المائي والخطط والاستعدادات لفصل الصيف الحالي مؤكدا حرص الوزارة على دعم كافة المشاريع والاحتياجات التي تصب في تحسين الواقع المائي

مؤكدا عزم الوزارة على تنفيذ عدد من مشاريع المياه في مناطق مختلفة من محافظتي الكرك والطفيلة لخدمة المواطنين فيها بما يضمن تحسين انظمة المياه والتزويد لجميع المواطنين .

ودعا الى الاسراع باعادة تاهيل الابار المزودة للمياه لمحافظة الكرك وتجهيزها قبل الصيف المقبل وهي ابار اللجون والقطرانة ووضع خطة زمنية لاستكمال الاعمال قبل نهاية آذار القادم وكذلك اوعز بالبدء بحفر بئرين اضافيين جديدين في اللجون وتجهيزهما لتامين كميات مياه اضافية قبل بداية الصيف

بالتعاون مع القطاع الخاص .

واستمع الوزير خلال جولة ميدانية على مرافق محطة تنقية الكرك الى ابرز المعيقات التي تواجه استكمال اعمال انشاء المحطة الجديدة مبينا انه سيتم تشكيل لجان للوقوف على جاهزية المحطة وقابليتها للتشغيل .

وزاد الوزير سعيدان خلال جولته الميدانية على سد التنور في محافظة الطفيلة شملت مكونات السد وكيفية التعامل معها في الحالات الطارئة واطلع على الاجراءات المعتمدة عند إسالة المياه حسب الطلب موعزا بسرعة اجراء الدراسات اللازمة لزيادة كميات المياه المتدفقة الى السد الذي يعد من السدود الاستراتيجية واضاف الدكتور سعيدان بان المياه المخزنة في السد تعد مصدرا هاما لتامين الاحتياجات المختلفة مما يتطلب بتحقيق اعلى درجات الاستفادة منها على اكمل وجه .

كما زار الوزير محطة تنقية الطفيلة

للاطلاع على سير اعمال تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الطفيلة الميكانيكية المتطورة، بحيث تخدم معظم المناطق في محافظة الطفيلة التي يمكن خدمتها فنيا.

واوعز الوزير كذلك بحفر بئر جديدة في منطقة وادي الحسا واعادة تاهيل الابار المزودة لمناطق بصيرا والقادسية من حقل ابار الحسا لتحسين التزويد المائي في هذه المناطق مؤكدا على جميع الكوادر الفنية بالتحلي دوما بالمسؤولية والجاهزية العالية والسعي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.