وزير المياه والري يتفقد سلامة الإجراءات في سدود المملكة

عمان-الغد- اطلع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان في جوله تفقدية يرافقه فيها امين عام سلطة المياه المهندس احمد العليمات وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة ومساعد الامين للأغوار الشماليه والوسطى المهندس ماجد الخريسات على عدد من المنشأت المائية اهمها منشأة سد الملك طلال .

وجال الدكتور سعيدان على مرافق سد الملك طلال واطمئن على سلامة اجراءات سلطة وادي الاردن في إدارة وتشغيل السد والذي يستخدم لري حوالي ١٥٠ الف دونم من الوحدات الزراعيه في وادي الأردن.

ويشار الى ان سد الملك طلال ثاني يعد اكبر سد في المملكة بعد سد الوحدة من حيث السعه التخزينية له والبالغه ٧٥ مليون متر مكعب.

وقد بلغت كميات المياه الداخله للسد خلال الساعات الماضيه حوالي ١.٥ مليون متر مكعب والتي تشكل اكبر كمية مياه دخلت على السدود بالساعات الاخيرة.