وزير المياه والري يتفقد واقع التزويد المائي في إربد وجرش

إربد- الغد – تابع وزير المياه والري المهندس محمد النجار يرافقه امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اليوم الثلاثاء 8/10 واقع التزويد المائي في محافظتي اربد و جرش مؤكدا ان الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله لخدمة المواطن خاصة في ظل ازمة كورونا وتامينه باحتياجاته خاصة خلال الصيف الحالي مؤكدا على اهمية ايلاء ومتابعة اية ملاحظة لاي مواطن الاهتمام والمتابعة.

واضاف الوزير ان الوزارة تسعى لرفع كفاءة الاداء واحداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين و تامين احتياجات المياه في جميع مناطق المملكة من خلال الاسراع بتامين مصادر مياه اضافية ونقل كميات للمناطق.

وجال الوزير على عدد من المرافق ومحطات الضخ والتزويد الرئيسية في محافظة جرش واستمع من مدير مياه جرش م. محمود الطيطي الى شرح موسع عن سير اعمال التزويد المائي لجميع المناطق في محافظة جرش خلال تفقده محطة مياه مشتل فيصل التي توفر نحو (٤٥٠) م٣/ساعة لمحافظة جرش ومحطة مياه الشواهد التي تم تأهيلها وتحديثها بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر وبين مدير المياه ان ادارة المياه تقوم بتامين كميات مياه الشرب في جميع المناطق خلال اوقات الدور المعلنة بعدالة وبشكل معقول .

كما تفقد الوزير في محافظة اربد يرافقه الامين العام ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني سير اعمال تنفيذ خط ناقل محطة خزان زبدا الى محطة ضخ حوفا قطر 600 ملم بطول 3كم لتعزيز التزويد لمناطق لواء بني عبيد ولواء المزار ومحافظتي عجلون وجرش بكميات اضافية حيث من المتوقع انجاز الاعمال خلال مدة لاتزيد على اسبوعين، وكذلك تنفيذ خط ناقل ابان قطر 12 انش بطول 3كم لتعزيز كميات المياه لمنطقة ابان وخلال مدة اسبوعين ايضا مما سينعكس على تحسين عمليات التزويد كما تفقد محطة ضخ مياه زبدا.

واشار الوزير الى ان الخطط التي تنتهجتها وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركات المياه ستتمكن وبحمد الله من مواجهة كل الضغوطات التي يواجهها القطاع وتحقق تحسنا ملحوظا في التزويد المائي وتوفير المياه لغايات الاستخدام المنزلي في معظم المناطق .