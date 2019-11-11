وزير المياه والري يستقبل وفد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

عمان- الغد- استقبل وزير المياه والري وفد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قطاع الشؤون الاقتصادي والتنموية برئاسة مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة الاستاذ عبد الملك بن صالح آل الشيخ وعضوية الاستاذ خالد آل الشيخ و الاستاذ محمد بن فلاح الرشيدي وبحضور مساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة ومساعد الامين العام للاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ومدير المتابعة ابراهيم عبادة بهدف تفعيل الاتفاقيات بين البلدين والاستفادة من التجربة الاردنية في مجالات ادارة المياه والصرف الصحي والتعامل مع حالات الطوارىء والفيضانات ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في برامج تنموية ريادية وكذلك برامج التوعية والترشيد .

واكد وزير المياه والري حرص الاردن على ترسيخ اوجه التعاون كافة مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد نموذجا للتعاون خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي مثمنا دعم دول المجلس لقطاع المياه من خلال المنحة الخليجية لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق المملكة .

واستعرض الوزير مع الوفد نتائج جولاته ولقاءاته في عدد من المواقع المائية التي اطلع على الخبرات الاردنية فيها وخاصة ادارة السدود بعد الاطلاع على سد الملك طلال وكذلك زيارة مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة وكذلك محطة مياه الزارة التي تقوم بضخ المياه ومعالجتها الى العاصمة وعدد من المناطق وكذلك عمليات مراقبة مصادر المياه ومراقبة نوعية المياه من خلال دائرة المختبرات المركزية التي تطبق اعلى المعايير العالمية .

وتطرق النقاش الى الخبرة الاردنية في مجال الاستفادة من المياه المعالجة في تنفيذ مشروعات ريادية للاعلاف في عدد من مناطق المملكة وكذلك الاجراءات والجهود الاردنية في التعامل مع نقص المياه خاصة المياه الجوفية وكذلك البرامج التوعوية والارشادية التي تطبقها مؤسسات قطاع المياه والتعاون مع مختلف المؤسسات لتعظيم الحصاد المائي والحفاظ على المياه لمختلف الاعمار والجهات.

وبين وزير المياه والري ان التحديات والظروف المائية التي يعيشها الاردن وما يواجهه من تحديات في مجال نقص المياه وانخفاض معدلات الهطول المطري وتحديات اللجوء السوري شكلت ضغظا متزايد على مصادر المياه التي تعاني من قص كبير في ظل التغييرات المناخية داعيا الى تعاون جميع الدول العربية في توثيق الاتفاقيات المائية والاستفادة من خبرات بعضها البعض لمواجهة التحديات المائية العربية التي تتزايد يوما بعد يوم والاستفادة من تجربة الاشقاء الناجحة في دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بالمياه الجوفية كحوض الدمام .

رئيس وفد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قطاع الشؤون الاقتصادي والتنموية مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة الاستاذ عبد الملك بن صالح آل الشيخ الجهود نقل تقدير وتحيات الامين العام لدول مجلس التعاون مؤكدا ان الجهود التي يبذلها الاردن في مختلف المجالات وجهوده لمواجهة الاعباء الكبيرة التي يواجهها تعد واحدة من الخبرات المتميزة التي تستحق التقدير وان زيارة الوفد تأتي لتفعيل اتفاقيات التعاون بين الجانبين وتفعيل فرق العمل المشترك والاستفادة من الخبرة الاردنية المتميزة والية مواجهة التحديات في مجالات المياه ومعالجة المياه العادمة الحملات التوعوية وترشيد الاستهلاك مستعرضا حملة ترشيد الاستهلاك في دول المجلس التي تعد من الحملات الفريدة والمميزة .

واتفق الجانبان على الاستمرار بتنفيذ عدد من البرامج المشتركة للاستفادة من تجارب ادارة المياه في كل من الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي .