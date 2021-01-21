وزير المياه والسفيرة البريطانية يضعان حجر الأساس لمشروع خط ناقل صرف صحي عين غزال

عمان- الغد- وضع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان والسفيرة البريطانية لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيدة بريدجيت بريند وممثل البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD فيليب تيرروت بحضور امين عام سلطة المياه المهندس أحمد عليمات ومدير ادارة التخطيط والادارة م. سلطان المشاقبة (PMD) ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة وعدد من كبار مسؤولي قطاع المياه حجر الاساس لمشروع خط ناقل المياه العادمة الخارجة من محطة تنقية عين غزال للمعالجة الأولية الى محطة تنقية السمرا والمتضمن تنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي بطول (31) كم لنقل نحو (220) الف متر مكعب من المياه العادمة يوميا و الذي سينفذه مقاول محلي ( شركة ابراج العرب للمقاولات) باشراف الاستشاري ( شركة دار العمران).

وبين وزير المياه والري ان هذا المشروع الذي يأتي كثمرة لجهود صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في التنمية والتطوير ويعد واحدا من المشاريع الهامة لمعالجة الواقع البيئي في وسط العاصمة ومنع اي تلوث بقيمة (33) مليون يورو بتمويل مشترك (قرض) من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) و(منحة) من كل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) والبنك الدولي من خلال (GCFF) .

واضاف الوزير د. سعيدان ان تنفيذ هذا الخط الهام سيكون اضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في المملكة خاصة في زيادة قدرة نقل المياه العادمة ومعالجتها والاستفادة منها في عدة مناطق لاغراض التنمية ، ومواجهة اعباء اللجوء السوري الذي شكل ضغطا متزايدا على مرافق الصرف الصحي في المملكة حيث سيكون بالامكان زيادة كمية المياه العادمة المنقولة الى محطة السمرا لتصل الى (440) الف متر مكعب يوميا .

واضاف د. سعيدان ان الوزارة ماضية في سياستها الرامية تحسين المستوى البيئي وزيادة عدد المخدومين بشبكات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة ضمن استراتيجيتها الوطنية وانعكاس ذلك على زيادة كميات المياه المعالجة لاستغلالها لمختلف الاغراض وتوفير نفس الكميات المستغلة حاليا لغايات الشرب .

واشاد وزير المياه والري بدعم الدول والمؤسسات المانحة في المساهمة في تامين التمويل اللازم لتنفيذ مثل هذه المشاريع وخاصة البنك الاوروبي للاعمار والتنمية و وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) والبنك الدولي موضحا ان الخط الناقل قطر (1500) ملم سيعمل على نقل مياه الصرف الصحي بطول (30,4) كيلو متر الى محطة تنقية الخربة السمرا بما يعمل على معالجة الزيادة في الاحمال الهيدروليكية على الخط القائم حاليا وتجنب اية اثار بيئية قد تتسبب باعطال على الخط وتسرب كميات من المياه العادمة اضافة الى زيادة استيعاب الزيادة في كميات مياه الصرف الصحي من مناطق في العاصمة عمان الناتجة عن التوسع في خدمات الصرف الصحي شمال العاصمة والتخفيف من اثار تواجد اللاجئين داخل المجتمعات المستضيفة والتي اصبحت تشكل ضغطا على منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة .

وزاد وزير المياه والري ان الاعمال التي تم باشر بها المقاول المحلي سوف تستمر لمدة سنتين حيث يتوقع انجاز الاعمال الهندسية والفنية بحلول نهاية العام 2022 وكذلك تتضمن برنامج تدريبي للشباب العاطلين عن العمل من خلال تشغيلهم في هذا المشروع بما يحقق لهم دخلا كريما وفرصة في سوق العمل المحلي بمهن فنية محددة لمثل هذه المشاريع حيث يتضمن البرنامج التدريبي كذلك تدريب نظري وعملي ميداني بما يخلق مهارات وطنية اردنية فنية بأشراف استشاريين مختصين وادارة التخطيط والادارة في سلطة المياه .

واشار ان المشروع يتضمن بالاضافة الى تنفيذ الخط الناقل بناء خزان توازن بسعة (20) الف م3 وبناء خزان تشغيلي بسعة (3) الاف م3 وتركيب عداد لقياس التدفق على الخط الناقل الذي سيتم تنفيذه اضافة الى عدد من الاعمال الاضافية اللازمة لربط الخط مع محطة عين غزال مع محطة الخربة السمرا وفق أعلى التقنيات الفنية.

وعبر الوزير عن شكر وتقدير قطاع المياه للدعم المقدم من قبل الحكومة البريطانية من خلال وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) وكذلك البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية) EBRD) والذي يسهم بشكل كبير في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة .

من ناحيتها قالت السفيرة البريطانية لدى الاردن السيدة بريدجيت بريند يسعدني أن المملكة المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة المياه والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير 14 مليون جنيه إسترليني لخط أنابيب مياه الصرف الصحي الجديد في عين غزال والذي سيدعم الأمن المائي والنمو الاقتصادي المستدام في الأردن.

وأشارت انه سيستفيد من المشروع أكثر من 2 مليون شخص وسيساعد في معالجة ندرة المياه ، وهي واحدة من أكبر التحديات البيئية التي يواجهها الأردن “.