وزير المياه يبحث مع السفير القبرصي آفاق التعاون الثنائي

عمان- الغد- استقبل وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 9/2/2021 سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ميخاليس إيوانو حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال المياه وسبل تعزيزها واهم التحديات المشتركة بين البلدين في مجالات حوكمة قطاع المياه .

وبين الدكتور سعيدان ان خطة وزارة المياه والري هي التوسع في ضم محافظات المملكة الى شركات المياه العاملة حاليا مع ادارة وتوزيع المياه وخدمات الصرف الصحي في خطوة نحو تجويد مستوى الخدمة وتبسيط الاجراءات على المواطنين ورفع كفاءة التشغيل والصيانة مستعرضا ما يواجهه قطاع المياه في الأردن من تحديات في ظل احتياجاته التنموية المتزايدة والمتطورة والمتسارعة وما فرضه ذلك من تحديات على قطاع المياه.

واكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجارب البلدين خاصة في مجالات مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي للاغراض الزراعية ومشاريع انتاج الطاقة من المياه وكذلك مشاريع تحلية المياه .

من ناحيته، ثمن السفير القبرصي لدى الاردن الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة مؤكدا على أهمية توقيع مذكرة التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة القادمة لما لها من أثر على تأطير أسس التعاون المستقبلي بين البلدين متطلعا لمزيد من التعاون البناء والمثمر.