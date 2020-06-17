وزير المياه يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأميركية مشاريع مائية 

عمان- الغد- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود في مكتبه القائم بأعمال السفارة الأميركية، كارين ساساهارا، بحضور مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بالإنابة مارغريت سبيرز؛ حيث تم استعراض سير العمل في عدد من المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمشاريع المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحسين التزويد المائي في جميع مناطق المملكة .

وثمن الوزير عاليا الدعم المتواصل والمقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية خاصة لقطاع المياه وتمكينه من تجاوز التحديات الكبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا (كوفيد -19) والحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع اضافية تكفل تأمين العجز الكبير والمتزايد والارتفاع في الطلب نتيجة ازدياد الاستخدام المنزلي حيث ارتفع الطلب الى اكثر من (610) مليون م3 بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19) معربا عن امتنان وتقدير الاردن لهذا الدعم المتواصل والذي له اكبر الاثر في التخفيف من العجز المائي وتأمين مصادر مائية اضافية متطلعا الى اسناد قطاع المياه في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة مثل مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الاحمر وكذلك مشروع توسعة محطة تنقية السمرا ومشروع محطة تنقية الطفيلة والمشروع الوطني (NRW) خفض الفاقد والتي سيكون لها أكبر الاثر في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي .

وأشار المهندس ابو السعود ان الاردن يواجه ظروفا مائية تفاقمت مع ازمة كورونا بارتفاع الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية الى اكثر من 40% وبالتالي زيادة في المياه العادمة التي تنساب الى محطات معالجة مياه الصرف الصحي .

من ناحيتها، ساساهارا عن سعادتها البالغة للتعاون البناء والمثمر خلال السنوات الماضية مؤكدة على اهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال ادارة المياه الحديثة من خلال تقديم المساعدات والخبرة الأمريكية خاصة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID) واكدت اهتمام الوكالة بالاسراع بتنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية والتي ستسهم في تطوير الواقع المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي.