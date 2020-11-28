وزير المياه يتفقد أعمال خدمات المياه والصرف الصحي لـ “الميداني” في مستشفى الأمير حمزة

عمان- الغد- تفقد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان يرافقه امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات ومدير ادارة الأزمات والسيطرة ابراهيم عبادة، خلال زيارة ميدانية مبكرة صباح اليوم السبت أعمال تنفيذ ايصال خدمات المياه والصرف الصحي التي تنفذ لخدمة المستشفى الميداني في حرم مستشفى الامير حمزة.

والتقى الوزير بالموقع كلا من مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران .

وقال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان بانه امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة وبمتابعة حثيثة من لدن رئيس الوزراء فان وزارة المياه والري / سلطة المياه ستكون على جهوزية عالية لتزويد المستشفيات الميدانية التي أمر بها جلالة الملك لمواجهة تطورات الحالة الوبائية وامدادها بخدمات المياه والصرف الصحي ، واطلع على سير الاعمال التي باشرت بها الطواقم المختصة بالعمل فورا ومباشرة لإيصال الخدمة لهذه المستشفيات منذ صبيحة يوم الجمعة لاستغلال فترة الحظر الشامل بهدف سرعة إنجاز هذه الخدمات بالسرعة الممكنة .

وجال الوزير على عدد من المواقع التي تتضمن تمديد خطوط صرف صحي أسمنتية بقطر (٢٠٠) ملم وبطول (٥٥) متر وكذلك تمديد خط دكتايل بقطر (٢٠٠) ملم وبطول ( ٤٦) متر كما تفقد الوزير عملية تمديد خط لمياه الشرب قطر ٦٤ ملم من البولي إيثيلين وبطول حوالي ( ٤٥٠) متر حيث سيتم شبكه على الخط الخاص بمستشفى الامير حمزة، كما وتجول داخل مبنى المستشفى الميداني واستمع لشرح مفصل من عطوفة الدكتور وائل الهياجنة عن مكوناته وفترة انجازه.

وقد أوعز الوزير الدكتور معتصم سعيدان الى شركة مياهنا بإيلاء عملية التزويد المائي للمستشفيات اعلى درجات الاهتمام وفي حالة حدوث اية انقطاعات مفاجأة للمياه أن يتم تزويدهم بواسطة الصهاريج ، كما اكد وزير المياه والري على اهمية التنسيق المباشر مع المعنيين بوزارة الصحة وثمن الوزير جهود الفرق الفنية التي عملت على مدار الساعة واعرب عن شكره وتقديره لهم للجهود المثمرة في انجاز الاعمال بوقت قياسي.

بدوره قدم الدكتور وائل الهياجنة شكره لوزير المياه والري على سرعة الاستجابة ومتابعته لتنفيذ اعمال خدمات المياه والصرف الصحي بوقت قياسي مؤكدا على التعاون والتنسيق الدائم على اعلى المستويات لخدمة بلدنا في ظل ظروف جائحة كورونا .