وزير المياه يتفقد عمليات حفر ابار المشاريع الريادية في المدورة والبادية

عمان- الغد- تفقد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال جولة على مناطق البادية الجنوبية الشرقية والمدورة سير العمل في حفر الابار للمشاريع التنموية الريادية التي تنفذها وزارة المياه والري تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم وتطوير القطاع الزراعي كونه من اهم القطاعات الاستراتيجية الوطنية والهامة في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والامن الغذائي والرامية الى ايجاد وتحقيق مشاريع تنموية مستدامة في مناطق البادية وايجاد فرص عمل لاهالي مناطق البادية وتوفير المياه لغايات الشرب وللاستخدامات الرزاعية وسقاية الماشية وتحقيق تنمية مجتمعية في داخل المجتمعات المحلية في مناطق البادية من خلال حفر (25) بئر في منطقة المدورة بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية يرافقه أمين عام وزارة المياه والري م.علي صبح ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام ومدير عام شركة مياه العقبة م.خالد العبيدين ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة وعدد من المسؤولين.

وأكد ابو السعود انه تنفيذا للنهج الملكي السامي في تطوير مستوى معيشة المواطنين وبهدف تحقيق التنمية الشاملة في مناطق البادية وخاصة مناطق المدورة وغيرها من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الري والسدود والحفائر في المناطق التي من شأنها الحفاظ على استدامة التنمية وكذلك أحداث مشاريع تنموية متكاملة طموحة لتطوير هذه المناطق بحيث تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في كافة نواحي الحياة تنعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للأهالي وتحقق الغاية المطلوبه منها وتنعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني وتحدث التنمية المتكاملة في المنطقة وترتقي بمستوى معيشة المواطنين ستقوم الوزارة وعدد من الجهات بحفر وتجهيز (25) بئر لزراعة مئات الدونمات بمحاصيل اقتصادية توفر عدد كبير من فرص العمل لتكون علامات مميزة على طريق أنجازات الحكومة في سعيها الدؤوب والدائم لتعزيز الحصاد المائي و الحفاظ على البيئة و تنمية المجتمعات المحلية.

واستمع وزير المياه والري من نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام عن سير الاعمال وعمليات الحفر التي تنفذها الحفارات العملاقة التي استقدمتها وزارة المياه والري مؤخرا ( Rotary) والتي تستطيع الحفر لاعماق كبيرة تصل الى (1500 متر) و(1200) متر لتوفير مصادر مائية مستدامة بحيث تستطيع تأمين المشاريع المنوي تنفيذها في هذه المناطق بأحتياجاتها وكذلك تنمية هذه المناطق وتطوير الخدمات و الاستثمارات في المشاريع الزراعية و الصناعية و السياحية والترويج لها و تسويقها محلياً و عالمياً وتنميتها أقتصادياً و اجتماعياً وسياحيا .

وبين ان الكوادر الفنية قامت بتجهيز الحفارات العملاقة للعمل في الموقع وباشرت عمليات الحفر التي من المتوقع ان تبدأ بتجهيز الابار خلال الشهور القليلة القادمة لتكون جاهزة وتجهيزها قبل الموسم الزراعي القادم حيث من المتوقع ان تكون المشاريع الزراعية حديثة ومتطورة وتستخدم افضل التقنيات الزراعية العالمية الحديثة من حيث انظمة التنقيط والري المحوري واستخدام زراعات اقتصادية ذات عائد اقتصادي كبير وبالتالي ايجاد الفرصة لمربي المواشي لتحقيق مشاريع صناعية للمواشي من خلال تربية الاغنام والاستفادة من منتوجاتها من خلال جميعات محلية سيتم انشاءها لهذه الغاية بهدف القضاء على جيوب الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل ذات مردود جيد للشباب والفتيات.

كما تفقد الوزير عدد من المواقع المائية في مناطق البادية واوضح ان الحكومة وتنفيذا للتوجيه الملكي تعمل بكل امكانياتها للتعامل مع مطالب المواطنين بعدالة وشفافية وتنفيذ مشاريع تدعمهم وتعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من مصادر المياه وغيرها لتطوير الزراعة التي تحقق عوائد كبيرة للمزارعين وتحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة .