وزير المياه يتفقد موقع حريق مستودع العدادات

تفقد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان عمليات اخماد حريق نشب في احدى المستودعات التابعة لسلطة المياه في منطقة رأس العين (مشغل العدادات) وتابع عن كثب سير عملية الاطفاء

التي نفذتها كوادر الدفاع المدني في الموقع ، موعزا بعد اطلاعه على الاوضاع في مشغل العدادات التابع لسلطة المياه بتشكيل لجنة تقصي للوقوف على اسباب الحريق وتداعياته ومحاسبة كل مقصر .

وقد اصدر وزير المياه والري د. معتصم سعيدان تعميما عاجلا الى كافة ادارات وشركات المياه والعاملين معهم في المناطق المختلفة خاصة الجهات التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال او مسرعات الاشتعال بضرورة اتباع اجراءات الصحة والسلامة العامة في التعامل مع هذه المواد والتقيد التام بها وفق المعايير القياسية وعدم التهاون في اتخاذ كل مايلزم بالخصوص .

واشاد الوزير سعيدان بروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها منتسبو الدفاع المدني في التعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسي نتيجة الاستجابة الفورية والقياسية والتي أسهمت بشكل واضح في حصر الحريق دون وقوع اية اصابات بشرية معربا عن شكره وتقديره لهذه الجهود المتميزة المعروفة لدى الدفاع المدني وكافة منتسبيه .

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