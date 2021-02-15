وزير المياه يشدد على الاستعداد لاستقبال المنخفض الجوي بمسؤولية وفاعلية

عمان-الغد- شدد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان على كافة العاملين في قطاع المياه ، سلطة المياه وسلطة وادي الاردن والادارات وشركات المياه على ضرورة اخذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادا للحالة الجوية المتوقعة بمسؤولية ووعي والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والحكام الاداريين والبلديات والتأكد من التواجد على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات معلنا حالة الطوارىء القصوى في جميع مرافق وادارات المياه من مساء غد الثلاثاء وحتى صباح يوم السبت وتوفير كافة الآليات والاسناد للتعامل مع مختلف الظروف.

ودعا الوزير سعيدان سلطة المياه وسلطة وادي الاردن و كافة الادارات وشركات المياه بالتجهز التام استعدادا للتعامل مع تطورات الحالة الجوية المتوقعة و تأثيرات المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة وما يتوقع من هطول أمطار وثلوج وانخفاض متوقع على درجات الحرارة وان يتم استحداث غرف وفرق طوارئ مصغرة في جميع المناطق والادارات المختلفة وكذلك اتخاذ الإجراءات الفاعلة بالقرب من جميع المرافق المائية والمشاريع والسدود والاودية حماية للممتلكات والمزروعات خصوصا في مناطق البادية ووادي الاردن ووادي عربة وضرورة التنسيق مع المقاولين العاملين مع قطاع المياه في جميع المناطق بتوفير الآليات والاسناد للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة واخذ الاحتياطات المسبقة للاعمال القائمة حاليا وايلاء فيضانات الصرف الصحي سرعة الاستجابة الفورية خصوصا في المناطق المنخفضة.

كما اوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان بضرورة التحقق من سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي موعزا بضرورة التأكد من رفد جميع السدود ومديريات سلطة وادي الاردن وشركة وادي عربة بمعدات الصيانه الطارئة اللازمة وطالب الفرق الفنية بأخذ اعلى درجات الاستعداد حال تدفق كميات كبيرة للسدود وفي مجاري الاودية لتقليل المخاطر التي قد تنتج في مثل هذه الحالات حفاظا على سلامة منشأت السدود والممتلكات.