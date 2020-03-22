وزير المياه يشرف على إصلاح أحد الخطوط الناقلة بالسلط

عمان- الغد– اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال تفقده موقع صيانة خط رئيسي تعرض للكسر والانهيار قطر 300 ملم (12) انش مؤخرا في السلط يرافقه نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام والمساعد للتشغيل والصيانة م. يوسف العيطان ومدير مياه محافظة البلقاء م. محمد العمايرة على جميع الكوادر الفنية العاملة في اصلاح الخط الذي تسبب انهيار الشارع في منطقة وادي الحلبي /السلط بسبب غزارة الامطار خلال المنخفض الجوي الاخير بكسره وتوقف الضخ منه على ضرورة اكمال كافة كوادر الوزارة و سلطة المياه وشركة مياهنا مواصلة جهودها على مدار الساعة لانجاز اعمال الصيانة مؤكدا ان العمل جار لاستئناف الضخ واعادة الوضع الى ما كان عليه خلال الساعات القادمة .

وثمن الوزير الجهود التي يبذلها الفنيين والقائمين على عملية اصلاح الخط ومواصلة العمل منذ ليلة الجمعة في الموقع دون توقف لما للخط من اهمية كبيرة في تزويد مناطق واسعة في السلط ومناطقها وتشمل المغاريب، الاكراد ، البقيع ، المنشية ، جامعة البلقاء التطبيقية ، السيح ، الخندق ، وادي الحلبي ، ام عطية ، المنطقة الحرفية ومناطق اخرى مبينا انه حال انتهاء اعمال الصيانة واعادة الاوضاع سيتم الضخ لمناطق الدور المخصصة حسب برنامج التوزيع مجددا .

وناشد الوزير جميع المواطنين الكرام تفهم مثل هذه الظروف الطارئة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاردن والعالم في مواجهة وباء كورونا مؤكدا ان كافة طواقم وزارة المياه والري في جميع مناطق المملكة تعمل لخدمة المواطنين بفاعلية وسرعة .