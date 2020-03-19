وزير المياه يوجه بإعادة الخدمة لكل من تقل مبالغهم عن 300 دينار

عمان -الغد- شدد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، على ضرورة عدم فصل المياه عن اي مواطن في جميع المناطق، واصدر تعليمات عاجلة لكافة ادارات وشركات المياه البدء فورا باعادة وصل المياه لكل المشتركين ممن تم حجب الخدمة عنهم خلال الستة شهور الماضية في جميع مناطق المملكة عل أن تقل المبالغ المترتبة عليهم اقل من 300 دينار .

وطالب الوزير جميع المعنيين في مؤسسات قطاع المياه العمل على مدار الساعة لاعادة توصيل الخدمة للمواطنين باقل وقت ممكن.

وبخصوص الفئات التي تراكمت عليها مستحقات اكثر من 300 دينار، اكد الوزير ابو السعود على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتيسير عليهم وتقسيط المبالغ المتراكمة بدفعات ميسرة.

وكانت الوزارة قد اعلنت امس الاربعاء عن اتاحة خدماتها الالكترونية كافة لاعادة وصل المياه وتسهيل دفع المبالغ المطلوبة عبر نافذة ( اي فواتيركم ) والتوصل مع شركة مياهنا عبر صفحتها الالكترونية او مع الشركات الاخرى عبر مركز الشكاوي الموحد (١١٧١١٦) او بالاتصال الهاتفي لاعلام الشركة حتى يتم اعادة الخدمة مباشرة .