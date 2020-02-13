وزير المياه يوقع اتفاقية مع بلدية ذيبان الجديدة لتشغيل بئر لتنمية الاستثمارات

عمان- الغد- وقع وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود، مع رئيس بلدية ذيبان عادل الجنادبة اتفاقية تشغيل بئر فلحة لتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

وبين الوزير، بحضور امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس يوسف العيطان ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة ومدير مكتب الوزير محمد الدقاق ومساعد امين عام سلطة المياه للاعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين، انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتنمية المناطق و في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المياه والري /سلطة المياه وسلطة وادي الاردن في تقديم الخدمة المتطورة للمواطنين والحفاظ على مكوناتها وتأمين كميات مياه إضافية وبديلة قامت كوادر سلطة المياه بأعمال الحفر وتركيب مستلزمات بئر فلحة في منطقة عرقوب الحسن /فلحا من اراضي ذيبان بهدف تنمية المجتمع المحلي وتمكين بلدية ذيبان من تزويد المشاريع الاستثمارية التنموية في المنطقة باحتياجاتها من المياه.

من ناحيته ثمن رئيس بلدية ذيبان السيد عادل الجنادبة جهود وزارة المياه والري ووزيرها في الاستجابة السريعة لحاجات اهالي منطقة ذيبان مؤكدا ان البلدية ستعمل على ايجاد عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.