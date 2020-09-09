وزير المياه يُكرّم موظفي أمن أنقذوا طفلا من الغرق

عمان- الغد- كرم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بحضور مساعد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة وعدد من كبار مسؤولي قطاع المياه اليوم الاربعاء ، ثلاثة كوادر من موظفي وحدة الامن والحماية في سلطة وادي الاردن وذلك تقديرا لشجاعتهم وبسالتهم التي تحلوا بها خلال انقاذ احد الاطفال من الغرق في قناة الملك عبد الله في الاغوار الاسبوع الماضي .

وأعرب الوزير خلال تسليمه دورع التقدير عن قطاع المياه لكل من عبد الله ابو عبطة مسؤول وحدة الامن والحماية في سلطة وادي الاردن وموظفي الامن والحماية اشرف خالد الرياحنة ومحمد محمود البلاونة عن امتنان وتقدير قطاع المياه للجهود المتميزة التي يقدمها موظفي الامن والحماية في حماية مقدرات المياه مؤكدا ان هذه الجهود لم تتوقف عند الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم بل تعدتها الى افضل الصور الانسانية الشجاعة في حماية الارواح وانقاذ فلذة كبد عائلة مؤكدا ان قطاع المياه غني بالكفاءات المتميزة ويحقق اضافة الى تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات العديد من الصور الانسانية خدمة للوطن والمواطن .

من ناحيته اكد مساعد امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة انه فخور بهذه الكوادر وكافة العاملين في جميع مرافق ومناطق سلطة وادي الاردن مؤكدا على انه يتم التركيز على كافة الجوانب وحماية الارواح اضافة الى حماية مقدرات المياه مؤكدا انه يتم ايلاء اكساب موظفي الامن والحماية كافة المهارات الاساسية اللازمة للانقاذ والحماية بهدف ابقاءهم على أهبة الاستعداد لمواجهة اي طارىء مناشدا الاخوة المواطنين القاطنين بالقرب من مجاري الاودية والسدود والسيول اخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم اقتراب الاطفال منها حماية لارواحهم .

ويشار الى ان فريق الامن والحماية التابع لسلطة وادي الاردن واثناء قيامهم بالواجب يوم الجمعة الماضي خلال الجولة الاعتيادية في منطقة المنشية / الاغوار وفي تمام الساعة (9,30) صباحا شاهد الموظف محمد البلاونة احد الاطفال داخل مياه القناة فقام بتنبيه زملاءه حيث قفز مسؤول وحدة الامن والحماية عبد الله ابو عبطة مباشرة الى داخل القناة واحتضن الطفل حتى اوصله الى خارجها بسلامة وامن واجراء الاسعاف الفوري له وتم التنسيق مع مساعد الامين العام فورا وابلاغ المعنيين بالمنطقة وتسليمه لاهله لهم بأمان.