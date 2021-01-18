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وزير المياه: 1,5 مليون م3 دخلت السدود لترفع التخزين إلى 104 مليون م3

منذ 24 دقيقة

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عمان- الغد- قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ان المنخفض الجوي الاخير عزز المخزون المائي لسدود المملكة الرئيسية الـ (14) بنحو ( 1.5 ) مليون متر مكعب اضافية حتى صباح اليوم الاثنين لترفع التخزين فيها الى (104.4) مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت (31%) من الطاقة الكلية للتخزين والبالغة (336.4) مليون م3 .
واضاف الدكتور سعيدان ان حجم المطر التراكمي الساقط على كافة محافظات المملكة من بداية الموسم ارتفع الى (2208.7) مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته حوالي (26.9%) من المعدل السنوي طويل الامد والبالغ (8196.8) مليون م3 .

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