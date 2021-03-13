وزير النقل: إعفاءات قريبة لدعم وسائط النقل بعد تخفيض سعتها

عمان – الغد – قال وزير النقل وجيه العزايزة إن الوزارة تبحث دعم وسائط النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري.

وأضاف العزايزة، في تصريح اليوم السبت، بعد اعتراض عدد من مشغلي وسائط النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة، أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم وسائط النقل العام فهي تدرك حجم تأثر القطاع برمته من تداعيات جائحة كورونا المستجد، وكانت مضطرة لاتخاذ قرار بتخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة نظرا لسوء المنحنى الوبائي. وأكد وزير النقل أن السعة المقعدية ستعود في 31 من آذار (مارس) الحالي إلى ما كانت عليه سابقا،عند تحسن الحالة الوبائية وانخفاض المنحنى، فالحكومة تدرك جيدا حجم خسائر القطاع كما يدرك العاملون في القطاع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لكونهم شركاء رئيسيين في عبور الأزمة الحالية إلى بر الأمان.

ودعا العزايزة مشغلي ومستقلي وسائط النقل العام إلى التمسك والالتزام بتدابير السلامة وإجراءات الوقاية للحد من فيروس كورونا في وسائط النقل المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر