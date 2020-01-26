آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزير النقل: الطائرة التي ستعيد الطلاب الأردنيين من الصين ستقلع خلال 48 ساعة

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان– قال وزير النقل خالد وليد سيف مساء الأحد لـ”الغد” ان الترتيبات قد تمت بالكامل للطائره المغادرة لإحضار الطلاب الأردنيين من ووهان الصينية، موضحا أن طبيبين سيكونان على متن الرحلة، لمرافقة الطلبة خلال العودة..

وتابع سيف “لقد أجرينا كل الترتيبات وإقلاع الطائرة من عمان سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة، مضيفا أنه فور وصول الطلاب ستكون بانتظارهم حافلات ستقلهم لاستكمال الأمور الطبية.

وكان الطلاب قالوا في وقت سابق لـ “الغد”: “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

وأكدوا انقطاع الاتصال معهم وعدم الإجابة على أية مكالمة لهم.

للمزيد من التفاصيل :

طلبة أردنيين في ووهان الصينية لـ”الغد”: نفد الطعام ونحن ننتظر الطائرة

مقالات ذات صلة

طبيب عام واحد يخدم 20 ألف نسمة في مركز صحي سال بإربد (فيديو)

منذ 52 دقيقة

خبراء: الطيران منخفض التكاليف داعم رئيسي للدخل السياحي

منذ 56 دقيقة

العلاوين:”المصفاة” تستدرج عروض إدارة مشروع التوسعة

منذ 56 دقيقة

مستثمرو المناطق التنموية يطالبون بشمولهم بالحوافز التصديرية

منذ 57 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock