وزير النقل: الطائرة التي ستعيد الطلاب الأردنيين من الصين ستقلع خلال 48 ساعة

حمزة دعنا

عمان– قال وزير النقل خالد وليد سيف مساء الأحد لـ”الغد” ان الترتيبات قد تمت بالكامل للطائره المغادرة لإحضار الطلاب الأردنيين من ووهان الصينية، موضحا أن طبيبين سيكونان على متن الرحلة، لمرافقة الطلبة خلال العودة..

وتابع سيف “لقد أجرينا كل الترتيبات وإقلاع الطائرة من عمان سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة، مضيفا أنه فور وصول الطلاب ستكون بانتظارهم حافلات ستقلهم لاستكمال الأمور الطبية.

وكان الطلاب قالوا في وقت سابق لـ “الغد”: “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

وأكدوا انقطاع الاتصال معهم وعدم الإجابة على أية مكالمة لهم.

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