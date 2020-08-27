وزير النقل: النقل المدرسي من أولويتنا بالمرحلة القادمة

عمان- الغد- عمم وزير النقل خالد وليد سيف ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد على كافة المدارس الخاصة وشركات النقل المدرسي للعمل على تجهيز وسائط النقل المدرسي المسجلة لدى هيئة تنظيم النقل البري وبما يضمن تحقيق شروط السلامة العامة ومراعاة توفير التباعد الجسدي بين الطلاب عند تحميلهم في هذه الوسائط مما يتطلب توفير وتجهيز وسائط النقل لأبنائنا الطلبة من منازلهم إلى المدارس واثنــاء العودة .

وشدد سيف على ضرورة تعقيم وسائط النقل المدرسي يوميا قبل البدء بنقل الطلاب وبعد الانتهاء من نقلهم وعلى ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات لجميع السائقين والمرافقين وعدم السماح لأي طالب بالصعود لواسطة النقل الا بعد ارتداء الكمامات والقفازات .

واكد وزير النقل على توفير حاجز جلاتيني يضمن عزل السائق عن الطلاب اضافة الى وضع المعقمات اللازمة في مكان ملائم داخل واسطة النقل المدرسي مع التأكيد على أن يتم التعقيم عند دخول واسطة النقل وعند النزول منها والالتزام بالسعة المقعدية المحددة والمقررة ب (75% ) .

واضاف سيف ان الهيئة ستقوم بالرقابة على التزام وسائط النقل المدرسي وشركات النقل المدرسي من خلال ادارتها الرئيسية ومكاتبها في المحافظات وستقوم باتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين .