وزير النقل: حرص الجسر العربي على توفير اعلى مستويات الخدمة ساهم في تحقيق نتائج إيجابية

احمد الرواشدة

العقبة – أكد وزير النقل خالد سيف حرص شركة الجسر العربي على توفير اعلى مستويات الخدمة والانسياب الامن للبضائع والركاب من والى جمهورية مصر العربية والمملكة.

وشدد سيف خلال تفقده لمرافق شركة الجسر العربي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واطلاعه على واقع الاسطول البحري المملوك للشركة والية العمل ومرافق الصيانة وواقع العمل والخطط المستقبلية على ضرورة تبني خطط واستراتيجيات تضمن المحافظة على إيرادات الشركة وتنافسيتها، مشيداً بالإجراءات والخطط التي اتخذتها إدارة الشركة مما ساهم في حفاظها على تحقيق النتائج الايجابية خلال العام الماضي.

وتدارس سيف مع رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان أبو الراغب والإدارة التنفيذية للشركة، إجراءات وأسباب انخفاض النشاط الكمي إضافة إلى التحديات وبيئة العمل.

واستعرض مدير عام الجسر العربي اللواء جمال محمد ابراهيم الأسس و جدوى تشغيل خط شرم الشيخ الغردقة والذي سيؤدي الى تشجيع النقل السياحي والربط بين مدينة الغردقة وشرم الشيخ مع طابا والعقبة مما يؤدي إلى احداث نقلة نوعية في أعمال الشركة وتحقيق التكاملية في النقل السياحي.

وأكد اللواء ابراهيم على أهمية عمل الشركة ونجاحها بأنها تتأتى من مساهمة حكومات الدول الثلاثة الأردن والعراق ومصر فـي تأسيس الشركة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تعزيز التبادل التجاري بين المشرق والمغرب العربي، لافتا أن الجسر العربي هو على قدر المسمى فهو جسر حقيقي للتواصل العربي على المستوى الإنساني والاجتماعي لذا كان الحرص كل الحرص أن تكون هذه الوسيلة مريحة وتتحقق فيها كافة سبل السلامة والأمان والرفاهية ويراعى فيها البعد الاجتماعي والإنساني لأبناء الوطن العربي.

واضاف اللواء ابراهيم ان الجسر العربي يعتبر اللاعب الرئيسي في كل من ميناء العقبة وميناء نويبع, حيث استطاع تحقيق زيادة في عوائد الدول المساهمة المباشرة كحقوق الملكية للشركة وغير المباشرة مثل الموانئ والضرائب والقطاع الخاص في الدول المساهمة. فاستطاع الجسر العربي قيادة التغيير في منظومة النقل البحري في المنطقة وامتلاك أحدث الوحدات البحرية للمسافرين، حيث تملك الشركة أسطولا بحريا بلغ سبع وحدات بحرية متخصصة.

واشار اللواء ابراهيم دأبت شركة الجسر العربي على ترسيخ مفهوم الإدارة بالأهداف لتغيير منظومة النقل في منطقة البحر الأحمر بكامل حلقاتها، فبدلا من المفهوم السائد «نقل العمالة الوافدة» عن طريق الجسر العربي للملاحة أصبح هذا المفهوم «النقل السياحي المتميز للمسافرين»، وقد تطلب هذا الجهد والوقت لتغيير سلسلة النقل التي تعزز هذا الشعار وقد تم البدء بالتغيير من قبل الجسر العربي عن طريق تبني إستراتيجية تحديث أسطول الشركة تحت رعاية وتوجيهات أصحاب المعالي في الدول المساهمة لتقديم خدمة متميزة للمسافر.

من جانبه استعرض نائب مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة أبرز العوامل التي ساهمت في تميز الجسر العربي كاستقرار الأسعار وثباتها لجميع عملاء الشركة إلى جانب الدعم الفني واللوجستي للأجهزة العاملة في الموانىء كما حدث تطوير ميناء نويبع لتشجيعهم على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية والفوقية لمينائي العقبة ونويبع والذي يشكل التحدي الأكبر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فالجسر العربي يعمل وفق أفضل النظم المهنية في تشغيل السفن وادارتها و توفير كل السبل للإبحار الآمن من خلال تطبيق المعايير الدولية للإدارة الآمنة للسفن .

وقال العبادلة ان النقلة الحقيقية للجسر العربي بدأت مع وجود إدارة محترفة للشركة تضم مجموعة من أفضل الكوادر المتخصصة في إدارة النقل البحري على مستوى العالم العربي والتي أخذت على عاتقها دراسة وضع الشركة من كافة الجوانب بهدف النهوض بهذه الشركة وبدأت في تحقيق النتائج الممتازة وفق رؤية مكتملة ترتكز على الخبرة العريضة للفريق الإداري للشركة بتحقيق الهدف الأساسي الذي تأسست من أجله الجسر العربي وهو توفير وسيلة نقل بحري آمنة للمواطن العربي تراعى فيها كافة الجوانب الاجتماعية والإنسانية دون النظر للربح، ومع ذلك تقدم الجسر العربي وحقق أيضاً أرباحاً دون أن يتخلى عن المبادئ الأساسية التي تأسست الشركة واستطاع الجسر العربي قيادة التغيير في منظومة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر.

وأكد العبادلة ان الرؤية المستقبلية للجسر العربي تكمن في ايجاد رصيف خاص للشركة يخدم أهداف و تطلعات القائمين عليها في رفع كفاءة النقل البحري للركاب و السيارات و الشاحنات اضافة الى الأمال المعقودة بعد افتتاح خط الغردقة – شرم الشيخ – العقبة مايعني النقل الآمن والمنتظم عبر الأسطول البحري للشركة بأقل التكاليف و الوقت للسياح و الركاب لتبقى الجسر العربي كما خطط لها الرعيل الأول جسراً للتواصل يربط شطري الوطن العربي، كمشروع قومي يجسد مفهوم الشراكة العربية الناجحة.

وأطلع سيف على واقع استثمارات الشركة في كل من الاكاديمية الأردنية للدراسات البحرية والشركة العربية لإدارة السفن، والائتلاف ما بين شركة “الجسر العربي” للملاحة وشركة “السندباد” ونتائج اعمالها التي ساهمت في زيادة ربحية الشركة.

وأكد ان مثل هذه الاستثمارات تعد داعماً اساسياُ للشركة واستثماراً مجدياً لتطوير صناعة النقل البحري.

إلى ذلك، تفقد سيف محطة الركاب واسطول شركة “الجسر العربي” بحضور الأجهزة والجهات المعنية في محطة الركاب، مشيدا بالمستوى الفني لبواخر الشركة والتعاون والتنسيق الذي لمسه من كافة الأجهزة في الميناء من تسهيل وتيسير في إجراءات العمل.