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وزير النقل: “طقس العرب” يهدي “الأرصاد” ستديو حديث بكامل تجهيزاته

منذ 13 دقيقة

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عمان- الغد- أعلن وزير النقل خالد وليد سيف، أن موقع طقس العرب قدم كهدية تعاونية مع الأرصاد الجوية استوديو جديد مجهز بأحدث الأدوات وبرنامج ذو تقنيات عالية الجودة لعرض النشرة الجوية بشكل مرئي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لغرفة عمليات مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الارصاد الجوية للاطلاع على اخر المستجدات على الحالة الجوية التي اثرت على المملكة.

وأشار إلى أنّ “الارصاد الجوية ستبدأ خلال أيام باستخدام هذه التقنيات لتقديم نشرات جوية مرئية بطريقة حديثة حيث تم أمس، اجراء تجربة أولى بإشراف الوزير وحضور مدير عام الارصاد الجوية حسين المومني ومدير التنبؤات الجوية من جانب و مدير العمليات في شركة طقس العرب و عدد من كوادر التنبؤات الجوية في دائرة الارصاد الجوية” .

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