وزير النقل لـ”الغد”: ننتظر منذ 5 أيام موافقة الصين لنقل الطلبة الأردنيين

حمزة دعنا

عمان- قال وزير النقل خالد وليد سيف اليوم الخميس لـ”الغد”، إن الاردن ينتظر موافقة السلطات الصينية لإحضار الطلاب الأردنيين من مدينة ووهان الصينية منذ ما يقارب 5 أيام.

وأكد سيف، ان جميع الترتيبات قد تمت بالكامل للطائره المغادرة، موضحا أن طبيبين سيكونان على متن الرحلة، لمرافقة الطلبة خلال العودة.

وبين سيف، ان مسار الرحلة سيكون (عمان-بانكوك-ووهان)، مضيفاً ” أجرينا كل الترتيبات لإقلاع الطائرة من عمان وفور وصول الطلاب ستكون بانتظارهم حافلات ستقلهم لاستكمال الأمور الطبية”.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز لـ”الغد” على جاهزية الطائرة التي سترسل للطلبة في الصين لكن إجراءات الحصول على تصاريح الطيران من الدول التي بحاجة للمرور من فوق اراضيها وهذا إجراء دبلوماسي روتيني بين الدول، مشيرا الى أنهم بانتظار الموافقات منهم.

ويعيش طلاب أردنيون في مدينة ووهان الصينية حالة من الخوف والهلع بعد تأخر وصول الطائرة الأردنية وانتهاء الأكل والشرب لديهم جراء وجود حظر تجول في منطقتهم بحسب الطلبة.

وقالوا لـ “الغد”، “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

وقال الطلاب إنهم يعانون “من نقص الطعام والشراب، نتيجة فرض حظر تجول جراء الحظر الصحي”.

وختم احد الطلبة حديثه للغد خلال تطبيق الواتساب، “أمانة الله عليكو لا تقطعوا فيينا نحن أبناء الوطن، ونريد مساعدتكم”.

يشار إلى أن 67 أردنيا بعضهم مع عائلاتهم من نساء وأطفال، يعيشون في سكن واحد داخل المدينة.